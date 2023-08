WhatsApp: en qué celulares deja de funcionar desde el 30 de septiembre

WhatsApp, el servicio de mensajería más popular del mundo, tiene prevista una nueva actualización la cual tendrá lugar el 30 de septiembre. Pero, esta no es una buena noticia para todos dado que existe una lista de dispositivos móviles que no podrán acceder a esta versión y quedarán obsoletos.

Los dispositivos móviles que cuentan con los sistemas operativos de Android 4.0.1 o inferior y los dispositivos con iOS 12 o inferior, ya no podrán usar la app de mensajería.

A continuación la lista completa de los dispositivos:

Iphone SE.

Iphone 6S.

Iphone 6S Plus.

Galaxy Trend Lite.

Galaxy Trend II.

Galaxy S3 mini.

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Archos 53 Platium

HTC Desire 500

Caterpillar Cat B15

Wiko Cink Five y Wiko Darknight

Huawei Ascend G74, Huawei Ascend Mate y Huawei Ascend Dz

ZTE Grand S Flex, ZTE V956

UMi X2 y ZTE Grand X Quad v987

Faea F1

THL W8

Sony Xperia M

Lenovo A820

Para quienes tienen algunos de estos dispositivos se les recomienda no actualizar la aplicación con el fin de que no deje de funcionar y puedan utilizar la versión anterior.

WhatsApp: Cómo borrar archivos del celular para liberar espacio

Para lograr que los archivos que se intercambian dentro del servicio de mensajería no se descarguen de manera automática y ocupen espacio, lo que hay que hacer es:

1. Abrir WhatsApp.

2. Ir a Ajustes.

3. Dirigirse a la sección Almacenamiento y datos.

4. Escoger la primera opción Administrar almacenamiento.

Se desplegará un gráfico que mostrará la cantidad de espacio que están ocupando los archivos guardados en WhatsApp y el porcentaje respecto a la memoria completa del teléfono. Para poder separar aquellos que son más pesados, hay que ir a la sección de mayor a 5 MB, allí se encuentran en su mayoría videos.

Para borrar estos archivos, hay que ir a cada uno de los perfiles en donde fueron compartidos. Si bien es cierto que puede llevar mucho tiempo, es la forma más directa de poder realizarlo.

Si querés evitar todo este proceso, la plataforma ofrece opciones para gestionar las descargas y que lo que se almacena en el teléfono sea lo que realmente nosotros queremos. Esto se puede hacer desde la opción Ajustes>Almacenamiento y datos, y luego la sección llamada Descarga Automática. Ahí verás tres pestañas para ordenar qué es lo que queremos descargar una vez sea recibido en un chat.



FUENTE: La Nación