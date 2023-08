Sebastián Gallardo, el salteño que representará al país siendo el arquero de Los Murcielagos

El fútbol para ciegos tiene la particularidad que la única persona sin discapacidad visual es el arquero. En el conjunto nacional tendrá la referencia ocular del salteño Sebastián Gallard, de 24 años que fue convocado por el cuerpo técnico del plantel y junto a Martín Rodríguez, otro integrante del plantel que nació en estas tierras.

Gallardo habló con El Tribuno y contó cómo llegó al arco del famoso equipo que en la actualidad disputa la copa del mundo en Inglaterra, donde Las Murciélagas se consagraron campeonas este lunes. Tras la competencia mundialista del plantel, los salteños se sumarán al grupo el próximo 6 de septiembre: "Desde hace diez años juego fútbol para ciegos. Toda la vida me destaqué en el arco y por eso de chico me llevaron a entrenar a Fundación Iguales para jugar con futbolistas no videntes".

Durante ese tiempo, Sebastián intentó llegar a jugar en algún equipo "grande" del fútbol convencional. "Tuve algunas pruebas en equipos como Racing y también jugué al hockey en Gimnasia y Tiro. Ahí pocas veces fui al arco, pero siempre me gustó atajar".

Además Gallardo tuvo su primera experiencia con el seleccionado nacional en 2016. "Tuve una convocatoria para los juveniles y tras probarme quedé citado para 2017. Ese año nos fuimos a los Juegos Parapanamericanos juveniles en San Pablo, Brasil, donde trajimos la medalla de plata". Agregó: "En 2018 seguí convocado, pero dejé por un tiempo de jugar por la universidad", dijo el estudiante de kinesiología. Y en 2022 volvió a mandar desde los tres palos.

"Juego para el equipo salteño de Yaguaretés y tras un buen torneo, a fin de año se me dio la posibilidad de otra convocatoria", comentó el arquero que nuevamente fue citado a la Selección, aunque ya no como juvenil sino intermedia y culmino diciendo: "En febrero comencé a viajar una vez por mes y hacía de sparring de la Selección que hoy disputa el Mundial. Hace poco me llegó el llamado del asistente técnico para ir 6 de septiembre al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), junto a Martín Rodríguez".