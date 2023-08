A ver si ahora controlan: La Municipalidad recibió equipos de seguridad vial

Si hay algo que uno percibe en la ciudad Capital de Salta, es que el tránsito es un descontrol, que cada uno maneja como quiere por donde quiere, y no pasa nada.



Los automovilistas pueden estacionar donde se les antoje, a la hora que sea, en doble o triple fila y no pasa nada. En una moto puede ir una persona sin casco, o dos o tres o cuatro, y no pasa nada.

Las motos o bicicletas pueden pasar semáforos en rojo, y no pasa nada.

En las rotondas no se respeta derecho de paso, y no pasa nada.

Motos, autos, camiones, camionetas, pueden circular en pésimas condiciones, sin luces, sin nada, y no pasa nada.

No hay agentes de control en la calle (si hay no se los ve). Los semáforos (los que funcionan) no están sincronizados. Nadie pone orden.

No obstante, se informa desde la Municipalidad de Salta que "La Ciudad fue reconocida por su compromiso con la seguridad vial". Cosa curiosa, ya que si hacemos una encuesta, además de los baches, una de las mayores críticas a la actual gestión de Bettina Romero sería justamente lo caótico que está el tránsito producto de, éntre otras cosas, la falta de control.

Pero bueno, ahora con esta donación de parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de equipos tecnológicos de control de alcoholemia, radares de control de velocidad, entre otros con los que no se contaba en la comuna esperemos algo mejore.

Se trata de 11 equipos de control de alcoholemia y 4 radares de control de la velocidad de uso estadístico, los cuales serán destinados a fortalecer la vigilancia del tránsito y observar el cumplimiento de las normas en la ciudad.

En la ocasión, Bettina Romero dijo: “Desde el inicio de la gestión, nuestro objetivo siempre fue el mismo, cuidar la vida de cada salteño que sale a estudiar, trabajar o hacer un trámite. Avanzamos con vocación, articulando con organismos internacionales, diseñando políticas públicas y sosteniéndolas en el tiempo, para mejorar la seguridad vial en la ciudad”.

La Intendenta, agregó: «Nos llena de orgullo el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, al realizar esta donación están reconociendo nuestro trabajo. Necesitamos una ciudad con más respeto y empatía con el otro. Hoy incorporamos tecnología que no tenía el municipio y que permitirá seguir trabajando en ese sentido”.