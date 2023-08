"Es joven, su preocupación es qué hacemos ahora, ¡ya no podrá trabajar!"

Desde el domingo 13 de Agosto la vida de Juan Rodríguez de 54 años de edad, de oficio albañil dio un giro inesperado al ser embestido por un automóvil en la conocida curva del INTA producto del cual sufrió múltiples lesiones y la amputación de su pierna izquierda y el daño de su brazo izquierdo y de la pelvis.

El día del siniestro Juan ante su grave situación fue trasladado al hospital San Bernardo donde estuvo en terapia intensiva por algunos días y fue intervenido quirúrgicamente. Hoy más estable espera poder recuperar su brazo izquierdo con una operación que le practicarían en el nosocomio, además de otras intervenciones en lo que sería la pelvis y para todo eso necesita reunir los insumos que llega a más de 1 millón de pesos pero con un presupuesto que se puede modificar los próximos días.

InformateSalta dialogó con Yolanda Vilte, esposa de Juan quien nos contó que hoy su única aflicción es reunir el dinero para que su marido pueda ser intervenido. "La tomografía dice que la pelvis tiene fracturas múltiples y además su brazo. Pidieron placas, tornillos y una serie de cosas. Me dieron el presupuesto, fui a distintas ortopedias y me dieron el presupuesto y varían. Nos quedamos con TraumatoNor, es de 1.258.000", el cual aclaró que tiene un lapso de 5 días por la situación económica del país.

Yolanda contó que el domingo de las elecciones volvía de Salta capital a Cerrillos: "Había ido a visitar un hermano, voto y decidió visitarlo. Como a las dos de la tarde estaba volviendo a casa y ante del a curva de la INTA fue el choque. Tenemos tres hijos pero no son chicos. Él es el que trabaja de los dos, tiene 54 años".

"Es joven, eso también es su preocupación ahora, qué hacemos, 'ya no voy a poder trabajar', dice; "

Yolanda, nos explicaba que desde que paso el accidente permanece casi todo el día en el hospital: "Yo estoy en el hospital prácticamente todo el tiempo que puedo, vengo a casa a descansar un rato a darme un baño. Pero todo lo que es la parte legal la ve mi hijo".

Juan trabaja para una cerámica de nuestra provincia y además le apasionaba el fútbol. "Es un cambio rotundo, y nuestra preocupación es el brazo. Él más allá que trabaja, jugaba a la pelota, el sábado estuvo jugando dos partidos. Es una persona muy activa. Tenía un equipo en el barrio Siglo XXI, viene a jugar los sábados. Iba a La Viña los domingo. Todo esto lo tiene desmoronado", relató la mujer.

Ayudemos a juntar el dinero

Por estas horas Yolanda confirmó que llevan cerca de medio millón recaudado "Estamos recibiendo ayuda de la gente, anoche que revisé la última vez llevábamos cerca de 500. ante esto le preguntamos al señor (ortopedia) si podíamos pagar en partes. Le hice que me divida el presupuesto el brazo y la pelvis. Planeamos pagar el brazo lo más urgente y la semana que viene la pelvis, el brazo no llegaba a 500, así que me dijo que sí y ahora estamos en eso" dependerá del hospital acortar los tiempos y una vez que se tengan los insumos intervenirlo".

Además contó que de la empresa de Seguros se contactaron el día jueves y se pusieron a disposición. En tanto la obra social Ospat (Obra Social del Personal de la Actividad del Turf) lo desamparó y la Super Intendencia de Salud no atendió su reclamo.

Para quienes quieran colaborar con Juan pueden depositar dinero a través del Alias: COTO.FUTBOL.PELOTA; su CBU es 0110453430045353378733.