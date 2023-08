Chalabe: "No sabemos en manos de quién está la Municipalidad"

Juan Manuel Chalabe, miembro del equipo de Emiliano Durand, intendente electo, criticó todo lo sucedido en estos tres meses de “transición”. “Más allá de que fue una campaña muy dura, en términos que muchas veces se sobrepasaron los límites, el 14 de mayo se terminó la elección y comenzó una nueva etapa”, dijo.

“Emiliano, después del 10 de diciembre se tendrá que hacer cargo de la Ciudad y responsablemente empezamos a analizar, escuchar y hacer un diagnóstico de cuál es la situación de la Ciudad. Lamentablemente, ya han pasado 3 meses y no ocurrió absolutamente nada”, aseguró.

Sostuvo que todas las cosas que estaban en una mesa, quedaron ahí, no se cumplieron, y hoy están ante una situación que es preocupante.

“Mas allá de que a nosotros no nos atiendan el teléfono hoy, o nos digan una cosa y termina siendo otra, no lo hacen tampoco con los vecinos y todo esto va a repercutir en ellos más allá de la situación política y de cómo nos encontraremos la Municipalidad”, añadió Chalabe.

Dijo que hay una cuestión que pudieron ver en el ultimo mes, mes y medio, los cientos de frentes de obras abiertos antes de las elecciones. “Lamentablemente después de 14 de mayo, hasta la fecha, siguen abiertos, con obras paralizadas, con anticipos que ya se hicieron y que no se ejecutó absolutamente nada”, agregó.

Agregó que hay muchas cosas que suman a una situación de una gestión que se equivocó en prioridades, gastos, y también administró muy mal. “Esto va a dejar una situación muy comprometida en términos económicos”, proyectó.

“Hay falta de criterio, de sentido común y falta de administración”

Sobre economía, añadió que durante estos días escuchó a muchos funcionarios Municipales hablar del contexto inflacionario, “que es cierto, pero cuando uno conoce esa situación, la verdad que trata de gastar menos o ser más austero en términos de cómo manejan las finanzas y es algo que no pasó”.

“Después del 14 de mayo, uno entiende que hay que hacer autocrítica, saber en qué se equivocó y corregir el rumbo, y no pasó absolutamente nada de eso”, dijo y sostuvo que tiene que ver, “parece, con una cuestión también de que falta diálogo, falta capacidad para escuchar al otro y fueron síntesis de lo que terminó siendo esta gestión municipal”.

“Lo que pasa en Plaza 9 de Julio termina siendo la síntesis de lo que es la Municipalidad”

“Es un municipio muy endeudado, hay una proyección de una deuda más que importante. A mí me preocupa también estos meses cómo les van a pagar el sueldo a los trabajadores, que es algo muy básico”, dijo.

Añadió que no piden muchas cosas, no pedimos cogobernar, sino que aseguró que les parecía correcto que la intendenta y su equipo de trabajo terminen su gestión hasta el 10 de diciembre, “pero el punto es que tan comprometida dejarán la municipalidad, eso nos preocupa y nos ocupa”.

“¿En manos de quién estamos? Es la pregunta que nos hacemos todos. Hoy nosotros, desde nuestra parte, entendemos que no hay tal transición. No tenemos ningún tipo de diálogo con los funcionarios. Hoy la Municipalidad está en mano de no sabemos quién, habría que preguntarle a la intendenta”, finalizó.