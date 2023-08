No descansan en paz ni en el cementerio, entraron a robar y se llevaron todo

Ni los muertos se salvan de la inseguridad en Tartagal ya que en el cementerio San Antonio de Padua nuevamente ingresaron a robar y profanaron tumbas.

“La delincuencia a la orden del día esto ya viene desde hace tiempo. Los delincuentes hacen palanca con algún elemento a los nichos para llevarse las placas”, relató un periodista de Mosconi TV, que mostró en vivo cómo está todo.

“Rompen todo a su paso”, dijo y explicó que los encargados del lugar dieron aviso a la policía, pero no saben si hay denuncias concretas radicadas.

Uno de los cuidadores del lugar, dialogó con este medio y sostuvo que ya prácticamente no queda nada. “Todos los fines de semana hay novedades, la gente se enoja con nosotros porque dicen que no cuidamos, pero esto sucede cuando no estamos”, sostuvo.

Contó que él llega los lunes y siempre está todo hecho pedazos. “Hicieron daño en todos lados”, agregó. Lo cierto es que la situación es terrible, cada día empeora y no llega la solución.