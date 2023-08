Trámites demorados y obras inexistentes, los reclamos más comunes

No son novedades las noticias referidas a reclamos de salteños respecto a problemas con obras sociales, prestadoras, entre otros inconvenientes. Sí son noticia cuáles son los reclamos que más acaparan las demandas de los salteños para una correcta prestación, sobresaliendo las demoras en autorizaciones y

Así lo dijo Alberto Escribas, delegado de la Superintendencia de Servicios de Salud en Salta quien, en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- señaló que en los últimos tiempos han tenido cierto aumento en los reclamos que están recibiendo, tendencia en alza que buscan resolver con premura.

“Estamos recibiendo reclamos, la Superintendencia recibe sobre todo de obras sociales inexistentes en la provincia”, enfatizó Escribas quien aclaró que muchas veces hay promotores de firmas que afilian personas pero en Salta no existen o “no tienen prestación en estas provincias, no llegan al norte, menos a Salta”.

Un ejemplo de un sector que pasa por esta situación es el de las empleadas de casas particulares. “Su obra social no tiene presencia en la provincia, por lo cual no pueden hacer gestiones, personalmente inclusive traté de comunicarme con ella y no pude, entonces recomiendo a las empleadas que hagan un traspaso de obra social urgente”, aseveró.

En segundo término dijo que, de los reclamos más habituales, están “las demoras en las autorizaciones para prácticas, algunas que son complejas como cirugías que se demoran”. Dicho esto hizo una salvedad que, debido a los momentos y trabas que transita el país con los proveedores, no se estaban proveyendo los materiales y de ahí las demoras.