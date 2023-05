Piden a afiliados reportar problemas con OSPE para atenciones odontológicas

En las últimas horas InformateSalta se estuvo haciendo eco de problemas que salteños están teniendo con la obra social OSPE, más precisamente con las prestaciones odontológicas, con los profesionales teniendo no solo retraso en los pagos sino suspendiendo la atención para los afiliados, como así entregándoles el recibo para que éstos arreglen directamente con la prestadora.

Al respecto de esta cuestión nuestro medio dialogó con Alberto Escribas, titular de la Delegación Salta de la Superintendencia de Servicios de Salud quien, si bien dijo no saber puntualmente de este inconveniente, sugirió a los damnificados de denunciar cualquier inconveniente, pudiendo sancionar el incumplimiento en la prestación.

Primeramente dijo que la Superintendencia no recibió denuncias para tomar conocimiento del tema o de los problemas puntuales con OSPE, pero extendiendo a los afiliados con estos problemas a acercarse a las oficinas de avenida Belgrano 570 “ante cualquier inconveniente, duda o consulta, que se lleguen y nosotros empezamos a accionar”, señaló.

En este punto dijo que ellos necesitan de los reclamos de la gente, que pueden enviarlos a [email protected] “Estamos atendiendo no solamente a los que lo necesiten, ante cualquier duda o consulta, con respecto a las obras sociales o prepagas”, recalcó Escribas reiterando la invitación a que los damnificados reporten sus episodios pues “lo importante es que el beneficiario no tenga el inconveniente, si sabemos el problema inmediatamente accionamos, si no hay respuesta inmediata se hace la denuncia formal, pero ya es sancionada la obra social por el incumplimiento”.

Consultado también sobre cómo algunos odontólogos directamente emiten el recibo al afiliado para que estos traten con OSPE, Escribas dijo que no es del todo correcto pero “tendríamos que ver cuál es la situación específica,, si de alguna manera hay un problema, cualquiera sea la obra social, no es el problema del beneficiario, sino de la obra social con los prestadores”, concluyó.