Alberto Fernández exhortó a empresarios y gobernadores a pagar el bono

El presidente Alberto Fernández reclamó a empresarios y gobernadores que paguen el bono de $60 mil dispuesto por el ministro de Economía Sergio Massa para asalariados.

"Les digo a esos empresarios que se llenaron de plata en los dos últimos años que ha llegado la hora de distribuir, así que no se quejen cuando el Gobierno les dice que tienen que darle una suma sus trabajadores. Que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en su bolsillo", dijo el Jefe de Estado al inaugurar en la provincia de Catamarca la pavimentación de la ruta provincial Nº3 (RP 3), en un acto que contó con las presencias del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el gobernador local, Raúl Jalil, y el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela.

En la misma línea, el Presidente llamó a los mandatarios provinciales a pagar también la suma fija: "Esta reflexión también se la hago a algunos gobernadores".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de InformateSalta (@informatesalta)

Alberto Fernández afirmó además que las últimas medidas del Gobierno nacional “son un Plan Justicia”. "Esto no es el 'Plan Platita', es el Plan Justicia, que los que más tienen mejor repartan", argumentó. "Entiendo que son momentos difíciles y que muchos están desalentados, pero conviertan ese desaliento en fuerza para que la Argentina no retroceda, no vuelva atrás y no vuelvan los que nos dejaron esta deuda e inflación", pidió.

Bono: once provincias no pagarán y otras tres ya confirmaron que sí

El anuncio del bono de $60.000 para trabajadores en relación de dependencia fue una de las medidas que provocaron mayor alivio en los ingresos. Sin embargo, para los estatales existía un asterisco en el monto: si bien se garantizaban los dos pagos para septiembre y octubre a los empleados nacionales, cada provincia debía encargarse de otorgarle la suma a sus respectivos contratados.

En ese marco, Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, fue uno de los primeros en confirmar que abonaría el bono aunque con sus propias condiciones: aumento salarial de $55.000 y una suma de $400.000 a pagarse en cuatro cuotas.

En el bando opositor, el radical Rodolfo Suárez también confirmó que se plegará al anuncio nacional abonando $60.000 en dos meses para los trabajadores estatales de Mendoza.

Por su parte, Ricardo Quintela anunció -a la manera de Sergio Massa, con una serie de videos publicados en sus redes sociales que enumeraban distintos anuncios- que los empleados de La Rioja recibirán un incremento del 5% del sueldo básico junto a una suma fija de $55.000. Las medidas no alcanzan a funcionarios de rangos superiores a secretarios, ministros, los cinco miembros del Tribunal de Cuentas y jueces del Tribunal Superior, ni a diputados ni intendentes.

Por otro lado, otros cuatro distritos anunciaron que no darán un monto especial como el que dispuso el gobierno. En las últimas horas, trascendió la confirmación del ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri: "La provincia de Santa Fe no va a pagar el bono, va a pagar la paritaria".

Por su parte, el gobernador electo de Jujuy y actual ministro de Hacienda, Carlos Sadir, argumentó que su gobierno "no está en condiciones de pagar un bono” a pesar de que "hay una recuperación real del salario en nuestra provincia". “Lo descarto de plano, salvo que el Gobierno nacional nos envíe los recursos", concluyó el dirigente radical.

Antes de ingresar a la reunión del Consejo Provincial del Partido Justicial, el gobernador reelecto Sergio Ziliotto afirmó que no pagará el bono porque "en La Pampa hace 4 años que garantizamos cláusula gatillo por encima del nivel de la inflación y hoy por hoy hay un esfuerzo mayor para los trabajadores que tienen cargas familiares". "Habrá una complementación para los sectores de menos recursos", adelantó.

Por la provincia de Córdoba, la confirmación de que no se pagará el bono llegó de parte del secretario general de la Gobernación, Julio César Comello: "Con el aumento que hemos otorgado a todo el sector público, ningún trabajador tendrá un aumento menor a $33.000. [...] En Córdoba ya está consolidado con la porcentualidad con que los escalofones tienen", declaró en Radio Pulxo.

En tanto a la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet confirmó que su propia provincia no pagaría el bono. “Tenemos nuestro propio sistema de paritarias, con un 72% de aumento acumulado con el último incremento del 5% que acordamos este mes. Y si lo comparamos con la inflación, por casi 15/16 puntos por encima de la inflación", precisó en la presentación de obras de remodelación en una escuela de Paraná.

A través de un comunicado, el Gobierno de Neuquén, encabezado por Omar Gutiérrez, explicó el motivo por el que sus trabajadores estatales no recibirán el bono: "La provincia no prevé otorgar sumas fijas a empleados estatales. La totalidad de los trabajadores están bajo convenios colectivos y se acordó en paritarias con todos los gremios".

“Se recompondrá el salario estatal en la medida de nuestras posibilidades”, dijo el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, para La Gaceta en el marco de la negociación paritaria que se está desarrollando con los gremios estatales en este momento en la provincia por tres meses, que no contemplará el pago del bono.

Situación similar ocurre en Santa Cruz, donde Alicia Kirchner anunció el pasado 15 de julio el pago de un bono de $100.000 para quienes ganen un salario bruto inferior a $300.000 y de $60.000, para quienes superan ese ingreso. En simultáneo, están negociando paritarias.

En el caso de Salta, Ricardo Villada, ministro de Gobierno, sintetizó: "Si nosotros no tenemos para afrontar una ayuda extraordinaria de estas características, sin ayuda de Nación, imagínese los municipios”. “Vamos a ver si avanzamos en un esquema de compensación de la inflación, o si planteamos un esquema de remuneración fija”, añadió.

Finalmente, la ciudad de Buenos Aires tampoco abonará el bono anunciado de $60.000 a sus trabajadores estatales, sosteniendo que existe "una paritaria mensual abierta con todos los gremios porteños" que acompañaría el ritmo de la inflación.