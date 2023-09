Santa Victoria Oeste ya camina hacia el Señor y la Virgen del Milagro

Llegó septiembre y Salta se viste de fe, pero los preparativos para honrar a nuestros Santos Patronos un año más, iniciaron desde julio o quizás un tiempo más atrás. Entronización, peregrinaciones, rezo de la Novena y así un sin fin de eventos que cada Milagro son más y más emocionantes.

Días atrás conocíamos la partida de un grupo peregrino desde Entre Ríos como los primeros en iniciar el camino hacia el señor, pero en Salta conocemos muchas historias de grupos que atraviesan montañas, ríos por más de 10 días hasta llegar a sus pies y este es el caso de Santa Victoria Oeste, que este viernes pasado el mediodía empezarán su camino de fe.

Se trata de la peregrinación más larga del Milagro salteño en cuanto a kilómetros y tiempos. Según se conoció, a partir de las 14 parten los peregrinos de Santa Victoria Oeste, con rumbo a la Catedral Basílica de Salta.

A esa hora, en la plaza del pueblo, al frente de la parroquia Santiago Apóstol, el padre Miguel García les dará las bendiciones a los caminantes y a las imágenes que saldrán en una odisea de 13 días hasta la capital provincial, donde atravesarán por pasos de casi 5 mil metros sobre el nivel del mar, por toda la Quebrada de Humahuaca y transitarán por las verdes yungas, en un recorrido de más de 500 kilómetros.

Para los peregrinos que salen hoy, los primeros 6 días son los que definen si llegarán o no, por el alto nivel de exigencia que tiene el camino. También son las más hermosas experiencias porque, en el trayecto, se pasa por 6 escuelas rurales en donde su gente los recibe con gran afecto a los caminantes de Dios.

"Son lugares tan remotos e inhóspitos, pero con gente tan afectuosa que recibe a los peregrinos con alimentos, bebidas calientes y todo el amor que resalta el Milagro de Salta", dijo Mercedes Peloc, una de las organizadoras de la travesía.

Dar y recibir

Los peregrinos para esas 6 instituciones educativas mercaderías, indumentaria y regalos vinculados al Milagro. Para los niños llevan bolsas con golosinas, también toda la alegría del peregrino.

"Es un encuentro de fe. Entre las familias que ya esperan, que dan hasta lo que no tienen, y los devotos del Señor y la Virgen del Milagro que caminan con la fuerza del Señor. No es fácil, pero en cada paso hay una historia de Milagro", dijo emocionada Mercedes a El Tribuno.

El duro recorrido de los peregrinos

Para hoy viernes, el grupo saldrá a las 14 y llegará a las 19 a Acoyte, que es famoso por el Combate de Acoyte, del 11 de febrero de 1818, en el que 20 gauchos de Martín Güemes, comandados por Bonifacio Ruiz de los Llanos, derrotaron a una columna de 200 soldados del ejército español del general Olañeta.

Mañana salen temprano, pasan al mediodía por la escuelita de Punco Vizcana y llegan a la noche a Campo La Paz. Van subiendo el río hacia el oeste, pero luego siguen las laderas de norte a sur. En el tercer día pasarán por San Francisco al mediodía y llegarán a la noche a Pabellón. Comienza la subida más pronunciada, los fríos más intensos y las probabilidades de nevadas. Esa será la noche más dura porque dormirán en la galería de una iglesia abandonada sin asistencia de ningún lugareño.

Se debe decir que la caravana irá acompañada por dos policías de la Provincia de Salta equipados con un teléfono satelital para cualquier emergencia.

En el cuarto día cruzarán al mediodía el Abra de Casillas a 4.500 metros sobre el nivel del mar y a la noche llegan a la localidad jujeña de Casillas. Comienza el camino de bajada. El quinto día llegarán a Iturbe y el sexto entran en la ruta nacional 9 y a la ciudad de Humahuaca donde serán recibidos como dignos peregrinos.

De los puestos, escuelas y parajes se irán sumando promesantes del Milagro y en la ruta 9 serán algo más de un centenar de peregrinos que la darán al paisaje turístico otro matiz.

Para el octavo día llegarán a Tilcara, a casa de Presentación Aramayo y Sila Vera, y será la mitad exacta del camino. Pero eso ya será parte de otra historia.

No piden donaciones

Para seguir los caminos de los peregrinos de Santa Victoria Oeste se puede visitar las redes sociales en donde van dejando todo tipo de información. Un dato importante a tener en cuenta, que lo dicen en comunicados, es que esa peregrinación no pide donaciones.

"Queremos aclarar que nuestro grupo de peregrinos victoreños no hacemos notas pidiendo donaciones, no tenemos un grupo que se dedique a eso. Los teléfono habilitados son los que publicamos en la página junto al cronograma. Si alguien pide donaciones en nombre de los peregrinos de Santa Victoria Oeste, no pertenece a nuestra peregrinación", dicen en un comunicado reciente.

"Hacemos esta aclaración, ya que supimos que alguien está pidiendo donaciones usando nuestro grupo y no sabemos ni quiénes son ni a dónde van las cosas que piden", concluyeron.