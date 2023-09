Tenso cruce entre mujeres que se encadenaron en la Municipalidad y la Policía

Este mediodía al menos dos mujeres sortearon la seguridad de la Municipalidad de Salta, ingresaron y se encadenaron, todo en el marco de un reclamo por incorporaciones a la planta de empleados del municipio. El secretario de Gobierno, Benjamín Cruz, aclaró que no son empleadas.

Las mujeres se encadenaron en una escalera y fueron confrontadas por una policía que no dudó en decirle “acá no te podes poner, te lo digo así”, la mujer le respondió: “Esta es la única forma, no nos atienden, queremos que nos atienda el secretario de Gobierno, ya no aguanto más, hace más de un mes que estamos en la lucha”.

La policía insistió preguntando de dónde son y ellas respondieron, “de la UTM, somos empleadas municipales”, en ese momento ingresaron más personas y se vivieron momentos de máxima tensión, forcejeos, empujones.

Foto FM Aries

Paralelamente el secretario, Benjamín Cruz, habló con la prensa luego de que estos videos tomen estado público y aseguró que las manifestantes no son empleadas municipales.

“Las señoras que están encadenadas no son empleadas municipales, son hijas de empleados y que consideran que tienen derecho adquirido y desde el gremio reclaman que su incorporación debería ser automática y esto no es así”.

“Venimos aclarando cuál es la situación y el mecanismo que tenemos que implementar de pase a planta y la incorporación de hijos. La fiscalía está al tanto, porque están encadenados en un edificio público”.

Sobre este caso particular Cruz aseguró que “invitamos nuevamente al gremio UTM a dialogar pero no quieren hacerlo. Ellas pidieron hablar específicamente con el secretario de Gobierno, estoy tratando de que vengan pero no quieren desencadenarse. No podemos ceder, la policía está trabajando en el operativo de seguridad”.