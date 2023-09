Descuento por “faltazos”: Al inicio de la sesión sólo 14 diputados estuvieron ausentes

En la última sesión de la Cámara de Diputados, se aprobaron modificaciones en el reglamento del cuerpo legislativo, entre ellas, la aplicación de sanciones a legisladores que no asistan a las sesiones o comisiones sin una justificación.

Al respecto, Raúl Medina, secretario legislativo explicó que los diputados que falten sin aviso, es decir, de manera injustificada, recibirán una quita de hasta 10% de la dieta por cada una de las faltas. No obstante, aclaró que la medida no aplica cuando un diputado se retira del recinto antes que termine la sesión. “En ese caso debe solicitar permiso al presidente del cuerpo si es que está en riesgo el quorum, no hay una sanción prevista para eso”, expresó.

Hoy al inicio de la sesión, estuvieron presentes en el recinto 46 de 60 diputados, poco más del 75% del total, lo que se traduce en “14 faltazos”, al menos cuando comenzó el debate del acta de labor parlamentaria que incluye 9 proyectos. Los ausentes, ¿habrán justificado su falta o sufrirán el descuento últimamente establecido?