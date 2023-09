"Carlotto es un personaje siniestro para nuestro país, tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, le respondió este martes a la diputada y candidata a vicepresidenta de la Nación por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel. “Que a mí me diga lo que quiera pero que no toque a mi hija”, expresó hoy la emblemática activista por los Derechos Humanos. Ocurre que ayer, en el marco de un homenaje a las víctimas de organizaciones guerrilleras impulsado por la legisladora nacional, la propia Villarruel señaló: “Carlotto tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros”.

En declaraciones al canal de noticias LN+, la compañera de fórmula de Javier Milei apuntó sobre la referente de los DDHH: “La verdad que Carlotto ha sido un personaje siniestro para nuestro país y con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo”.

Luego, Villarruel continuó: “En su momento se dedicó a justificar a (Aníbal) Ibarra cuando era la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado”.

A continuación fue cuando la diputada libertaria se expresó sobre Laura, la hija desaparecida de Carlotto. “Viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que por su puesto puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros”.

“Entonces, digamos todo si le exigimos a los demás lo que no decimos. Y Carlotto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda”, completó al respecto Villarruel.

En relación a estas declaraciones, este martes la referente de Abuelas de Plaza de Mayo manifestó: “Estoy enojada con esta persona, pero es un enojo de Justicia, lo que ha dicho no se lo podemos permitir, ya está dando señales de que, si vienen ellos, esto de ahora es nada, ¿qué vendrá después?”.

“Hoy habrá una reunión de comisión de Abuelas y hablaremos sobre el tema”, agregó Carlotto en una entrevista concedida a la radio Nacional Rock. Y agregó: “Lo que tendrá que resolverse es si lo que dijo merece una denuncia”.

Luego, en su respuesta la referente de los DD apuntó a los dichos de la legisladora sobre su hija. “Habló de una joven asesinada, violada y que le robaron un bebé, ¿quién es ella, quién es esta persona? Veremos qué destino le daremos a esas palabras dirigidas a alguien que no puede defenderse”. Luego, continuó con dolor: “Que a mí me diga que soy lo que quiera pero con mis hijos no y menos a Laura, eso es imperdonable, que no me la toquen”.

“A esta altura con la democracia más larga de la historia, tener que soportar a una persona de esa calidad, y con riesgo de que sea parte del Estado, es insoportable. Estas personas en la historia no quedan”, completó Carlotto.

La referente de Abuelas de Plaza de Mayo también se manifestó sobre el acto de ayer encabezado por Villarruel: “¿Cómo [el Gobierno] permitió ese acto en ese espacio? Es el Parlamento. En ese lugar, no”.

Además Carlotto dejó una visión acerca del evento en la Legislatura. “Las personas que fueron me parecieron ver gente muy mayor, no vi una juventud ahí adentro, felizmente, ahora, hay que ayudarlos, están cebados por su espíritu juvenil, el cambio, el todo vale”, afirmó Carlotto.