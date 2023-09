Este Milagro, Bernacki llamó a “construir una patria de hermanos” por sobre las grietas

Con la provincia palpitando una nueva fiesta del Milagro, monseñor Dante Bernacki extendió su mensaje a aprovechar este tiempo de fe y oración para hacer una reconversión en el corazón, pero también a aceptar al prójimo como hermano y no como rival, más en medio de las tribulaciones por las que atraviesa el país en lo económico y de la contienda electoral.

Así lo señaló en la entrevista que mantuvo en el programa Agenda Abierta, donde dijo que estos días deben peregrinarse no tanto con los pies, sino más con el corazón. “Que no haya tanto apego a las imágenes, el Milagro se da en el corazón, hay que llevar al Señor a la casa y, en estos tiempos tan difíciles que vivimos como argentinos, lo mejor de la conversión es ver al prójimo como hermano y no como contrincante”, aseveró primeramente.

Aquí se mostró dolido que “las grietas” políticas en el país han llevado al desconocimiento entre unos y otros, pero “si queremos sacar la patria adelante, debemos construir una patria entre hermanos (…), debemos pensar en el futuro del país pero con un cambio profundo en lo ético y moral, no puede ser que un país tan bendecido como Argentina esté así”, lamentó el vicario de la Arquidiócesis de Salta.

En este punto mencionó las dificultades que viven los salteños, comentando la ayuda que brindan por ejemplo a comedores, como también a adictos en la zona del vertedero, a quienes les llevan comida. “Se les prepara una comida, se los llama, salen del monte y le damos esa ayuda, porque otra la venden para comprar paco”, mencionó esta realidad sumando que “hay comedores que están cerrando porque no tienen qué dar de comer, con esta inflación hoy tal vez poder dar esa mano necesaria”.

“Hay gente que está sufriendo, muriendo de hambre, hay jubilados que si se medican no comen; no puede ser que la política se cierre así misma, con una campaña donde se sacan los ojos, ¿quién habla de educación o de salud?”

Ya de cara sobre el Milagro, rescató que año a año se va superando la devoción ante este fenómeno de fe y que se vuelve un retiro espiritual ‘ambulante’, como lo definió. “Quien hace una peregrinación evangeliza, el solo ponerse en camino cambia al corazón, hay una conversión que cambia la vida”, aseguró Bernacki quien nuevamente volverá a caminar con los mineros y feligreses de la puna salteña.