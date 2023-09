En la semana del Milagro, solo habrá un día de clases

Septiembre, mes de la primavera, del estudiante y de los feriados - al menos en Salta -. En primer lugar, el 15 los salteños disfrutarán de un feriado provincial especial, cuando los fieles católicos renueven su compromiso con el Señor y la Virgen del Milagro.

Además, los días 13 y 14 serán días no laborables para la administración pública. No obstante, si habrá actividad bancaria. Para el resto de los rubros, dependerá de cada empresa si deciden o no trabajar.

¿Pero qué pasa en las aulas? Según El Tribuno, el 11 de septiembre, que marca el aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, a nivel nacional será no laborable para los maestros, por lo que no habrá clases.

Sin embargo, en Salta, ¡esta fecha se desplaza al 12 de septiembre! por lo que los docentes salteños no trabajarán el 12, 13, 14, 15, 16 y 17 retornando a las aulas el 18.

Los próximos feriados y fines de semana largo del 2023

Quedarán para este año cinco feriados (fijos, trasladables y puentes) dispuestos en el calendario oficial para lo que resta del 2023:

Feriados trasladables

12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), que se celebrará el lunes 16 de octubre

Puentes turísticos

El viernes 13 de octubre (fin de semana largo, de cuatro días, por traslado del jueves 12 de octubre -Día del Respeto a la Diversidad Cultural- al lunes 16 de octubre).

Feriados intransferibles

20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional)

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María)

25 de diciembre (Navidad)