Lucas Godoy respondió las críticas de Estrada y disparó duro: “Es un salame”

Ni el Milagro les trajo paz. Luego que el diputado nacional Emiliano Estrada, quien quedó en tercer lugar en sus aspiraciones a la gobernación tras reunir solo el 15% de los votos, volviera a criticar a la estrategia del peronismo y los acusara de “enriquecerse”, varios dirigentes salieron al cruce y acusaron al economista de “no haber aprendido nada del resultado de las urnas”.

Uno de los primeros en levantar la voz fue el también diputado nacional y candidato a renovar la banca, Lucas Godoy, quien le pidió que haga una autocrítica y deje de renegar de una campaña electoral que perdió obteniendo el 15%. “Es un salame o se fue trasformando en uno, presumiendo de una “soberbia injustificada”, dijo sin medias tintas.

“Es un salame o se fue trasformando en uno"

“San Martín decía que la soberbia es un defecto de pobres infelices que se encuentran de golpe con una cuota de poder y lo estoy viendo en él”, indicó parafraseando la célebre frase del Prócer argentino.

Muy triste papel. Para él nadie parece servir y sin embargo, el unico iluminado, sale tercero. Es necesario entender que los tiempos que vivimos nos exigen la capacidad de construir juntos, aun desde las doferencias, y dejar de lado los egos... Si no se aprende del mensaje de la… pic.twitter.com/4OvvOP9ebz — CristinaFioreV (@CristinaFioreV) September 2, 2023

También se expresó al respecto la diputada provincial, Cristina Fiore. “Es muy triste papel, para él nadie parece servir y sin embargo, el único iluminado, sale tercero”, dijo irónicamente en relación a las declaraciones del economista.

Para finalizar, la legisladora calificó a Estrada como un ególatra que no busca construir y que no aprendió nada del mensaje de las urnas. “Es necesario entender que los tiempos que vivimos nos exigen la capacidad de construir juntos, aun desde las diferencias, y dejar de lado los egos. Si no se aprende del mensaje de la urnas, no se aprende de nada”, concluyó.