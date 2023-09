Cuatro meses sin clases: la escuela Especial de Embarcación continúa sin respuestas

Desde mayo, padres de alumnos de la Escuela Especial de Embarcación están tomando el establecimiento en pedido de mejoras. Desde hace 4 meses, más de 80 niños están sin clases por la situación.

Una de las madres contó a Multivisión Federal que la institución no está apta para los alumnos. “Hay un solo baño, no tiene camillas, no tiene cambiador, no tiene nada de nada. La directora se lava las manos, no sabe que va a hacer, que no hay respuesta. Nos enteramos que cambiaron la Coordinadora y no sabemos a quien nos tenemos que dirigir, queremos que el gobierno escuche, que vea la situación”, dijo.

En tanto, otra de las mamás lamentó que los únicos damnificados sean los niños. “La verdad que los chicos tienen ganas de venir, ellos aman su escuelita y lo que es estimulación temprana, yo lo estimulo con lo poco que aprendí, en la casa, porque no hay otro lugar a donde llevarlo”, expresó.

En este sentido, detalló que presentaron notas tanto a la coordinadora como a la supervisora, pero desconocen si las mismas llegaron al Ministerio de Educación ante la falta de respuestas. “Pedimos que nos vean, nos escuchen”, indicó.