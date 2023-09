"La situación es insostenible", aseguran gastronómicos

La situación económica en Argentina parece no mejorar, y la crisis no cesar. Hoy salir a comer es un lujo que no todos los salteños o argentinos podemos darnos porque se volvió costoso, pero aseguran que para los gastronómicos la situación es aún más compleja.

Sobre esto, Juan Lucero, el presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta, habló y sostuvo que los precios que viene manejando el sector considerando el contexto económico que atraviesa el país tienen que subir.

Explicó que las tarifas en hotelería, al igual que para la gastronomía suben porque es “imposible” sostener un negocio de otra manera. “Hoy en la gastronomía se está haciendo un equilibro, se trata de retocar las cartas muy poquito, pero todos los días suben los insumos y la situación se vuelve insostenible”, aseguró.

“Se pone realmente complejo el panorama, no hay costeo real, pero bueno, por lo menos seguimos trabajando, aunque sea un intercambio de plata”, dijo con resignación por Profesional FM.

Del mismo modo, Lucero hizo referencia a que muchos empresarios locales realizan grandes esfuerzos para no trasladar todos los incrementos al cliente, ya que los altos precios hacen que el movimiento se estanque y no resulta beneficiada ninguna de las partes.