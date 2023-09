Los puestos del Campo de la Cruz y su distancia con el éxito de "Potencia"

Consultada por la imagen y las instalaciones precarias de la feria ubicada en el Campo de la Cruz, Susana Pontussi, interventora de Espacios Públicos, en Multivisión Federal, se refirió a la resistencia que hubo de los puesteros por la lejanía a la Catedral.

Además marcó diferencias con el éxito de la feria Potencia y el costo del mismo. "En Potencia el precio rondaba los 10 mil pesos, aquí no le cobramos el derecho de piso, que se pide por ordenanza tributarias y entendiendo la necesidad, la situación y aprovechando que es un predio del Ejército Argentino que nos lo cede a titulo gratuito".

Sin embargo Pontussi no descartó la posibilidad de mejorar las instalaciones pero advirtió costos que no todos los puesteros podrían afrontar. "Entonces prever una feria de otra envergadura sería interesante pero habría que verlo para el año entrante, pero empezaríamos a ver como se hace esto del costo, el costo sería distinto y no todos podrían participar", concluyó por Multivisión.