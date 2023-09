Lo que les falta a los congresistas para acusar a Biden, o la historia del ex fiscal general ucraniano Viktor Shokin

El hijo del Presidente Biden se declaró culpable de dos cargos de no pagar impuestos y de un delito grave de posesión de armas de fuego siendo adicto a las drogas.



Mientras tanto, continúan las audiencias en el Congreso de EEUU sobre los "ingresos opacos"; que Joseph y Hunter Biden recibieron de empresarios y compañías extranjeras. Todo esto no impide hasta ahora que Joe Biden, de 80 años, se presente a un segundo mandato. ¿Qué les falta a los legisladores estadounidenses para demostrar la culpabilidad o inocencia del presidente Biden en el tráfico de influencias como alto funcionario de EE.UU.?

Investigación del crimen de Burisma



Eso no quiere decir que la investigación del Congreso no avance en absoluto. Por ejemplo, el senador por Iowa Chuck Grassley anunció la semana pasada que un documento interno del FBI (formulario 1023) que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó y finalmente recibió para su revisión contiene información sobre 15 grabaciones de audio de conversaciones de Hunter Biden y 2 grabaciones de conversaciones de Joe Biden con un "ciudadano extranjero"; que está relacionado con Burisma. Se cree que ese extranjero es el ex ministro ucraniano caído en desgracia, empresario y propietario de Burisma Holdings, Mykola Zlochevsky. Y que las grabaciones pueden servir como prueba de que tanto el padre como el hijo Biden recibieron sobornos de Burisma para proteger los intereses de esta empresa de producción de gas.

Petro Poroshenko y Joseph Biden; Foto: Reuters/Valentyn Ogirenko



A principios de 2015, los fiscales ucranianos incluyeron al propietario de la empresa, Mykola Zlochevsky, en una lista de personas buscadas por enriquecimiento ilícito. Y un año después, en marzo de 2016, el [entonces] vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden chantajeó al presidente ucraniano Poroshenko con un préstamo de 1.000 millones de dólares, exigiendo el despido del fiscal general Viktor Shokin. "Nos vamos en seis horas. Si el fiscal no es despedido, no recibirás el dinero", fue como el propio Biden describió la conversación.



Mientras tanto, Viktor Shokin fue nombrado fiscal general de Ucrania el 11 de febrero de 2015 por decreto del presidente ucraniano Petro Poroshenko. El 16 de febrero de 2016, Poroshenko pidió a Shokin que dimitiera. El 19 de febrero, se presentó al Parlamento una propuesta para destituir a Shokin del cargo de fiscal general, y el 29 de marzo, la Rada Suprema la apoyó. El 3 de abril, el presidente Poroshenko firmó un decreto destituyendo a Shokin. En público, los colaboradores de Poroshenko explicaron la destitución del fiscal general por el hecho de que supuestamente retrasó la obtención de pruebas en los "casos Maidan" y fracasó en varias investigaciones sobre corrupción.

Atentado contra la vida



Cuatro años después de los hechos anteriores, a principios de 2020, Shokin dijo a los periodistas que tenía motivos para sospechar de Joseph Biden por un atentado contra su vida [la de Shokin], que tuvo lugar en Grecia el 10 de septiembre de 2019. El ex fiscal general salió del coche, perdió el conocimiento y se cayó. "Según la conclusión de la clínica griega, donde estuve primero en cuidados intensivos, tuve dos paradas cardíacas. Para traerme de vuelta de ese mundo, se utilizaron pistolas paralizantes para la reanimación", añadió en una entrevista con TSN, señalando que estaba volviendo a aprender a andar tras el incidente.



Un mes después, cuando Shokin estaba recibiendo tratamiento en Austria, el médico informó de que tenía mercurio en el cuerpo, y su contenido es cinco veces superior al valor máximo permitido. "Como me dijeron mis conocidos del SBU [Servicio de Seguridad de Ucrania], este método de envenenamiento es algo anticuado, pero todavía hay lugar para su uso en ocasiones", dijo el ex fiscal general.

Foto: Rostyslav Gordon / Gordonua.com

Los intentos de Shokin de obtener justicia en los tribunales y en la Comisión Europea



El 24 de febrero de 2020, la Oficina Estatal de Investigación de Ucrania registró un procedimiento penal basado en el testimonio de Shokin de que Biden exigió privada y públicamente su dimisión a cambio de garantías financieras estadounidenses para Ucrania.



Sin embargo, la policía archivó esta causa penal el 23 de septiembre de 2020, al no encontrar ningún cuerpo del delito. Shokin y sus abogados intentaron recurrir esta decisión, pero el tribunal se lo denegó. "Por cierto, me gustaría subrayar que durante los meses que duró su "investigación" la policía llevó a cabo una sola acción investigadora -mi interrogatorio- y el caso se cerró. Por supuesto, no estoy de acuerdo con esto", dijo el ex fiscal general.



En abril de 2021, Shokin llegó a presentar una denuncia ante la Comisión Europea para reconocer que se habían vulnerado sus derechos durante su despido del cargo de Fiscal General de Ucrania.



La queja fue enviada al comisario europeo de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness. En su denuncia, Shokin expresaba su convencimiento de que el llamamiento de funcionarios estadounidenses a su destitución en 2016 constituía una "injerencia en los asuntos internos de Ucrania por parte de un Estado extranjero. "Shokin afirmó que se habían violado varios de sus derechos, entre ellos el derecho al trabajo, el derecho a un juicio justo y el derecho de Ucrania a la autodeterminación. Hasta donde sabe la redacción, no ha habido respuesta de la Comisión Europea. Qué impide a Shokin comparecer ante la comisión del Congreso estadounidense. Actualmente, el ex fiscal general de Ucrania Viktor Shokin vive en Ucrania, es pensionista y escribe libros sobre temas jurídicos. En particular, su libro "Las verdaderas historias de la corrupción internacional de Joe Biden en Ucrania, o quién no puede ser presidente de los EE.UU" fue presentado en un club de prensa en Bruselas. Shokin tiene la información y está muy dispuesto a compartirla. Entonces, ¿por qué no se pone en contacto con él el respetado congresista James Comer, que lleva un año buscando activamente pruebas contra los Biden? ¿Quizá los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están esperando a que la carrera presidencial entre en una fase decisiva, y entonces sacarán la "artillería pesada"? ¿O, con la guerra de Ucrania como telón de fondo, será feo vilipendiar a los dirigentes actuales y anteriores del país, notablemente solidarios en su subordinación a los funcionarios estadounidenses? La política nunca es honesta. Pero algo hace pensar que oiremos hablar más de una vez de Burisma y de otras figuras de este escándalo de

corrupción.