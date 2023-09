Guillermo Barros Schelotto fue despedido de la conducción técnica de la selección de Paraguay: ¿quién puede reemplazarlo?

Las eliminatorias mundialistas de América del Sur se cobraron ya el despido de un técnico, transcurrida apenas la primera doble fecha: la Asociación Paraguaya de Fútbol informó “la culminación del proceso” de Guillermo Barros Schelotto, quien duró así poco menos de dos años al frente de la selección.

“Le deseamos el mejor de los éxitos tanto a él como a todo su cuerpo técnico, al tiempo de agradecerles por la entrega y compromiso demostrados al frente de la Albirroja”, expresa el escueto comunicado. La destitución llegó días después de que Paraguay empató como local sin goles ante Perú el 7 de septiembre, en el inicio de la eliminatoria. Cinco días luego, el equipo cayó por 1-0 en su visita a Venezuela.

Con la cosecha de un solo punto, los paraguayos se ubican en la sexta posición entre los 10 equipos que disputan la eliminatoria. Ese sitio otorga el pase directo al Mundial de Estados Unidos México y Canadá, que se disputará en 2026. El séptimo disputará un repechaje ante un rival de otra confederación. Pese a la ubicación, el desempeño de la Albirroja había desatado una oleada de críticas en la prensa local. El despido corta de manera anticipada una gestión que comenzó el 23 de octubre de 2021 y que abarcó apenas 17 partidos.

Guillermo Barros Schelotto, en el debut en las Eliminatorias frente a Perú

La trayectoria del ex delantero de Boca de 50 años se desarrolló en Lanús de 2012 a 2015; luego dirigió a Boca Juniors de 2016 a 2018 y últimamente al Los Angeles Galaxy de Estados Unidos, de 2019 a 2020. Con Paraguay, tenía la misión de colocar al equipo en un Mundial por primera vez desde Sudáfrica 2010, cuando llegó sorpresivamente a los cuartos de final, pero fracasó en el intento.



El candidato a sucederlo

Daniel Garnero suena como reemplazante de Guillermo en Paraguay. El exdelantero de Independiente, que ahora se encuentra a cargo de Libertad, de ese país, es el apuntado para ocupar el cargo vacante al menos hasta fin de año. La chance más viable es que no deje de lado por el momento la conducción del equipo Gumarelo, por lo que combinaría ambas tareas.

Al ser consultado sobre lo que se viene, Garnero aseguró: “Nunca tuve el objetivo de dirigir una selección, pero a veces la vida te lleva por ciertos caminos. Debo reconocer que es un orgullo que me nombren como candidato a la selección”. Y sentenció: “Si como persona no crezco en ocho años, como entrenador me pasa lo mismo. Soy otro entrenador, puedo dirigir cualquier cosa, al Titanic puedo dirigir. Hoy me siento preparado para conducir lo que tenga que conducir”.

Durísimas críticas para el Mellizo

El inicio de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 no fue el esperado para Paraguay y Guillermo Barros Schelotto recibió un duro castigo de la prensa, sobre todo, después de la caída contra Venezuela. “Es un pelotudo disfrazado de director técnico que no sabe ni que la pelota es redonda. Es un inútil que no le da ni para dirigir a Tacuarí”, dijo totalmente fuera de sí el comunicador Enrique Vargas Peña, en su programa emitido por la señal ABC, “Viene a pontificar como si fuera científico para decir el disparate de que con un equipo como Venezuela hay que jugar a la defensiva”, agregó el periodista.

A Barros Schelotto “lo trajeron para repetir lo que ya se hizo con Berisso [el argentino Eduardo] y los anteriores, y entonces tenemos que jodernos todos nosotros los paraguayos para que ustedes se vayan llenando los bolsillos con plata de todos los auspiciantes”, prosiguió en su crítica Vargas Peña. /LaNación