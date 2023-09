¡Atención! Habrá cortes en el centro por reclamo de trabajadores municipales

Desde la Planta Hormigonera de la Municipalidad avanza la manifestación de UTM, trabajadores municipales que reclaman y están de paro hace más de dos meses.

Pedro Serrudo, titular de UTM, informó que están tomando medidas en relación a los puntos que ya habían indicado y son por el incumplimiento de la municipalidad hacia los trabajadores.

“Hemos denunciado en la Secretaría de Trabajo y también judicializamos el tema. Pese a todas estas medidas que estamos tomando, la municipalidad o no le toma el peso, o no le interesa y acá está todo parado. Estamos, como en la mayoría de los sectores, de paro”, indicó.

Por Telefé Salta, Serrudo agregó que no encuentran respuestas y esperan que quienes tienen el caso, se expidan rápido. “El interés de la municipalidad es enorme, causa muchos problemas no solo a los trabajadores, sino a la población en general”, dijo.

Añadió que hay desinterés de parte de la Municipalidad y falta de recursos y la marcha pasará por diferentes organismos municipal. “Vamos a seguir reclamando. Nos vamos a manifestar, por Anselmo Rofo, Transito, luego por las oficinas de Espacios Públicos y luego al centro Cívico donde más gente nos estará esperando”, confirmó.

Añadió que no se depositaron los sueldos de las personas que están afectadas al gremio. “Eran más de 20 compañeros que no cobraron y después de mucho reclamo, les pagaron a ellos, pero si no reclamamos, no nos pagan”, dijo.

“Son represalias que toman contra nosotros, creemos que eso no debe existir porque nuestros reclamos son justos”

“Ellos tendrían que tener mucha más preparación que nosotros para poder asumir esa función. Saben que son autoridad hasta el 10 de diciembre cuando entreguen el mando”, contó.

“Hay otras personas que fueron elegidas, pero tendrán que sentarse con ellos y hablar porque es la forma de acabar con este problema, no lavarse las manos”, dijo.

“Si al intendente que viene le va bien, a nosotros nos va a ir bien y vamos a colaborar para que así sea. Vamos a estar predispuestos a hablar y estar al lado de quien trabaja para la Ciudad”, finalizó.