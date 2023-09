Ahora preocupa la instalación eléctrica en plaza 9 de Julio, ¿no está aprobada?

Las obras de “remodelación y mejoras” en la plaza 9 de Julio siguen dando qué hablar, con los atrasos, los “cambios” que no se perciben, el vallado que se retiró antes del Milagro y que regresó apenas terminó la procesión, entre tantos otros episodios acontecidos.

Ahora se suma otra preocupación a las intervenciones dentro del cuadrante fundacional de Salta, respecto a la parte eléctrica de la obra pues señalan que la misma no contaría con las aprobaciones de rigor, generando alerta sobre la seguridad e integridad de los salteños.

Esta situación la planteó el concejal capitalino José Gauffin quien no dudó en sentenciar que lo ocurrido en la plaza “es una muestra clara de cómo se gestionó la obra pública en esta gestión; una obra sencilla de cinco ítems (piso, contra piso, instalación eléctrica, algo de herrería y jardín) de la que no se pudo hacer un presupuesto global completo”.

Así, comentó en su charla con Multivisión Federal que le preocupa “el proyecto eléctrico que nunca se aprobó previamente como debe ser; una obra se construye con proyectos aprobados, en Salta debe estar verificada la aplicación de normas por el COPAIPA, creo que no estaba y no está” aprobada, aseveró.

Subrayando que en Salta, por ley, debe haber una revisión de las normas en un proyecto eléctrico para garantizar la calidad y seguridad de una obra, reiteró su preocupación que no haya una instalación eléctrica segura en la plaza. “No podemos correr riesgos innecesarios, no dejar pasar que la Municipalidad habilite una obra sin que esté aprobado el proyecto previamente; hace unos años hubo una muerte en el monumento a Güemes por una instalación deficiente, debemos ser cuidadosos”, arremetió.

“Cuesta ver que en la plaza hay $250 millones, fueron mal gestionados los tiempos, pasamos las vacaciones de invierno con la plaza cerrada”

Con todo esto, Gauffin no descartó una denuncia tras consultar informes pedidos para hacer una evaluación completa de todo lo que ocurrió con la obra. “Hay que ver cómo actúa el Tribunal de Cuentas quien tiene la responsabilidad de auditar no solo los números, sino la ingeniería, las normas de construcción; con todo eso evaluaremos cómo se comportó la gestión en esta obra, si vemos algo que no esté de acuerdo a lo establecido en la ley, haremos las denuncias correspondientes”, concluyó.