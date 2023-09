La mamá de Liliana Ledesma dijo que habrían visto al sicario de su hija en Bolivia

En medio de las novedades sobre el juicio a los hermanos Castedo, sentados al banquillo por el asesinato de Liliana Ledesma en 2006, todavía queda pendiente recapturar al sicario Lino Ademar Moreno, condenado en 2010 por asesinar a la productora, quien se escapó cuando aprovechaba del beneficio de salidas transitorias.

En ese contexto la madre de Liliana, Elida Romero, aseguró que allegados suyos vieron a Ademar Moreno deambulando por Bolivia, como así que teme por su familia pero sobre todo por la seguridad de su hijo. Así lo dijo en declaraciones por FM Infinito.

“Les diré que Lino Moreno está en Bolivia, a mi hijo le contó un amigo, no sé cómo se llama, que lo han visto en Bolivia, dicen que anda con dos más”, declaró la mujer sobre el posible paradero y compañía del sicario condenado por matar a su hija.

“Anda en Pocitos, anda por cualquier lado”

Con esto, Romero no ocultó que tienen temor de lo que les pueda pasar, pero su principal preocupación es su hijo y lo que le pudiera ocurrir. “Él va y viene al campo, uno no sabe qué pensar, qué le pueden hacer, a lo mejor juntarse con otro, agarrarlo, asaltarlo, matarlo, quitarle la camioneta… ¡uno no sabe!”, exclamó la mujer.

La madre de Liliana anticipó que se iba a contactar con su abogado y también intentar comunicarse con la Fiscalía para darles a saber dónde lo habrían visto al sicario prófugo. “A las personas que están investigando, díganles que Lino Moreno está en Bolivia”, cerró su manifestación.