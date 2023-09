Lautaro necesita más de 2 millones para comprar una silla y un andador

Una vez más llamamos a encender los corazones solidario salteños para cambiarle la vida a Lautaro que necesita cambiar su silla de ruedas y tener un andador.

Su patología la tiene de nacimiento y desde entonces su familia cada vez que tienen que hacer algún cambio para mejorar su calidad de vida debe enfrentar la burocracia de la obra social OSPECON y es lo que hoy esta pasando al intentar cambiar la silla que tiene y que ya con su crecimiento no le hace bien.

"Necesita urgente, él tiene una silla de adulto que ya le hizo mal a la columna y cada vez se va doblando más para el costado, necesito que alguien me ayude, OSPECON me rechaza".

La madre del pequeño aseguró que presenta el presupuesto y se lo rechazan, el último lo presentó en Agosto "Me mandan a cada rato a pedir presupuesto, se los mando y me lo vuelven a mandar. Estoy así hace años, desde que nació vengo luchando para que tenga una silla adecuada. Esta me prestó la municipalidad, y ahora me la están pidiendo".

Para quiénes quieran ayudar a Lautaro a reunir más de 2 millones de pesos para poder acceder a la silla y el andador pueden comunicarse con su madre al 3875353234 o acercarse a B° Castañares al grupo 648 Manzana 12 casa 4.

"La silla cuesta 2.535.000 y el andador 102.000, este presupuesto es de Agosto, no sé si tendrá incrementos" concluyó por Multivisión.