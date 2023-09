Cyber Wow 2023: consigue las mejores cámaras de fotos con descuentos increíbles

Dentro de pocos días comienza una nueva edición del Cyber Wow, evento en el cual vas a poder aprovechar durante cincos días, descuentos y promociones online para comprar todo lo que necesitas a precios muy accesibles.

Participan más de 200 marcas y tiendas que ofrecen sus productos y servicios con ofertas imperdibles y en cuotas, a través de sus páginas web o del sitio oficial del evento, para brindar un servicio de calidad. Pero también con el objetivo de que se potencien las ventas por Internet, es decir el e-commerce.

Entre la gran cantidad de categorías que forman parte del programa, se destacan por la importante demanda de los productos, la tecnología y aquí entran: los celulares, laptops, accesorios como auriculares, mouse, teclados, equipos de audio y cámaras.

Por su parte, la indumentaria y el calzado, los artículos y muebles para el hogar también tienen un gran porcentaje de ventas en el evento, al igual que los servicios de viajes.

Se aconseja prestar atención a cuándo es el Cyber Wow, para no perderse ningún beneficio. Incluso, puedes empezar a investigar en las páginas web de las marcas donde venden los productos que necesitas, y comparar modelos, precios, y formas de pago, para que al momento del lanzamiento del evento estés listo para realizar la compra. Ten en cuenta que hay algunos productos que son muy demandados y su stock es limitado.

Tecnología e innovación, lo más buscado

Se puede decir que los celulares y las laptops son los dispositivos con más cantidad de ventas, y mucho más durante el Cyber Wow, pero también se aprovechan otros descuentos en productos que no son tan requeridos, pero que por su precio elevado, se eligen en esta oportunidad, para pagarlos con rebajas o en cuotas sin interés.

Un claro ejemplo son las cámaras profesionales, que con la llegada de los celulares y la incorporación de cámaras de muy alta calidad, las de lentes o compactas digitales ya no son tan requeridas. Actualmente, son buscadas por un pequeño grupo de personas a quienes les entusiasma la fotografía, creadores de contenido para redes sociales como Instagram, YouTube o TikTok o simplemente fotógrafos profesionales.

Muchas veces quienes necesitan una de estas cámaras no conocen en profundidad las funciones y terminan comprando la más costosa, relacionando que a mayor precio será mejor la calidad, pero esto no siempre funciona así y podría ser un error.

Por eso, es crucial conocer e investigar al menos las características principales y los modelos, para luego evaluar cuál se adapta mejor a las necesidades de cada usuario, para no gastar de más y no comprar artículos que después no se utilizarán. Por esa razón, aprovecha a comprarlas durante las ofertas Cyber Wow.

Tipos de cámaras fotográficas

Hay dos grandes tipos de cámaras fotográficas con lentes intercambiables, que son las más difíciles de usar, pero se puede comenzar a emplear en modo automático para después ir sumando funciones a medida que se practica. Obviamente que el querer aprender a manejarla dependerá de las ganas de innovar o del uso que se le vaya a dar. Los fotógrafos profesionales utilizan este tipo de cámaras de lentes intercambiables.

Por otro lado, está la cámara de fotos compacta digital que se puede usar para cualquier ocasión, pero que quizás no funciona tan bien si hay que fotografiar algo a una velocidad rápida, como sucede con algunos deportes, y en ciertas situaciones específicas.

Al momento de comprar una cámara fotográfica profesional con lentes intercambiables es relevante considerar ciertas cuestiones. En primera instancia, saber de cuánto es el milimetraje del lente para saber si es adecuado y además ver el tipo de luminosidad.

Los lentes pueden ser gran angulares o teleobjetivos, estos últimos ideales para sacar fotos o filmar cosas que están a una distancia lejana. Por su parte, la luminosidad se puede observar a través del diafragma, que es el que permite el ingreso de luz. Cuanta mayor luz se deje entrar, menos se necesitará, por ejemplo, el uso de flash.

Con respecto a la calidad de la imagen, hay actualmente cámara de fotos profesional que graban video en 8K, 4K y 1080. Es relevante, además, que las cámaras tengan reconocimiento de rostro y seguimiento de ojos para facilitar el trabajo y no tener que estar haciendo foco todo el tiempo. Finalmente, para el sonido será útil un micrófono externo, de lo contrario será difícil rescatar un audio nítido.

Cámaras con o sin espejo: ¿qué significa?

Las cámaras tipo réflex poseen un espejo en su interior que sirve para reflejar la imagen que ingresa por el lente y luego será la que se proyecte en el visor, mientras que en las que no poseen espejo, esta función se ha eliminado.

Este tipo de dispositivo, al no tener un visor ni espejos, poseen un sensor que recibe la luz y la procesa directa y electrónicamente al visor. Funciona igual que una pantalla de celular, desde donde se puede observar aquello que se va a fotografiar o filmar. Por lo general, son más pequeñas y livianas, porque no cuentan con ciertos componentes en su interior.

Las cámaras sin espejo suelen ser más livianas, perfectas para quienes tienen que estar transportando constantemente los equipos, y al ser de excelente calidad, se está posicionando como uno de los tipos de cámara más elegidos.

5 de las mejores cámaras profesionales del mercado

Si bien hay muchas opciones y modelos de cámaras, entre las mejores del mercado destacamos cinco de las reconocidas marcas, como Sony, Canon y Nikon. Realizamos un breve recorrido por las características más notorias de cada una para que tengan una idea y puedan evaluar cuál es la mejor y poder adquirirla durante el Cyber Wow 2023.

Las marcas seleccionadas elaboran sus productos a partir de la mejor tecnología y materiales que buscan siempre innovar y ofrecer mejores funciones, son cámaras precio Perú elevados, pero no te arrepentirás de invertir tanto dinero en una de estas características.

Sony Mirrorless Alpha 6400

Es una cámara sin espejo, lo que hace que sea pequeña y liviana, fácil de transportar e ideal para quienes recién empiezan a incursionar en el mundo de la fotografía. Además, tiene enfoque automático al ojo en tiempo real. Cuenta con un procesador de imagen BIONZ X de última generación.

Posee tecnología 4K para grabación de video, y con la función Fast Hybrid AF se puede enfocar de manera rápida mientras filma, manteniendo al sujeto de manera uniforme y constantemente enfocado.

Sony ZV-1

La segunda opción es una cámara profesional precio bastante accesible, también de la marca Sony, que es ideal para quienes trabajan en redes sociales y necesitan crear contenido.

Es muy pequeña, práctica y tiene funciones avanzadas de conectividad. Entre las características de estilo y diseño, posee pantalla LCD desplegable, y un micrófono de direccional de tres cápsulas con paravientos.

Arturo Goga, creador de contenidos, contó hace un tiempo en sus redes sociales que incursionó en la ZV1 a través de un préstamo que le hizo la marca, pero terminó comprándola, por lo que destacó que “es una cámara muy capaz -el mismo sensor de mi querida A7s III- en un cuerpo más compacto y portátil que pude llevar conmigo a Corea para grabar varios de los videos que vieron de ahí”

Nikon Z30

Es compacta y liviana y posee configuración 4K, lo que la hace una de las más elegidas por desarrolladores y streamers. Con enfoque automático cuando se coloca un objeto frente a la cámara. Trae micrófono y es posible realizar transmisiones de muy buena calidad, además tiene Bluetooth y una pantalla táctil de 3 pulgadas.

Canon EOS R7

De la marca Canon, también seleccionamos dos opciones de cámara. La EOS R7 sin espejos, es quizás un tanto más avanzada, e ideal para quienes tiene más práctica en el uso de cámaras profesionales. Tiene autofoco que se alcanza de manera rápida y precisa y tecnología que permite seguir los movimientos durante todo el encuadre.

En cuanto a la grabación de video, posee grabaciones full HD en hasta 120p y con tecnología 4k llega a 60p. Tiene una sensibilidad máxima de ISO 32000 y gracias a eso las fotos captan todo en detalle. Posee Bluetooth, lo que permite compartir a través de Wifi las imágenes tanto a tamaño real como comprimidas.

Canon EOS R10

La segunda opción de Canon posee pantalla táctil y es también sin espejos. Ideal para sacar fotos en movimiento o para escenas de cámara lenta, también se pueden crear videos time-lapse tanto en Full HD como en 4K.

Es muy fácil compartir contenido de forma inalámbrica, debido a que se conecta sin problemas a cualquier tipo de dispositivo, y lo que es aún mejor, transmite directamente videos por Internet con tan solo contactarla a Wifi, sin necesidad de usar una computadora.

¿Quiénes y en qué momentos se utilizan las cámaras de fotos profesionales?

Las cámaras de fotos profesionales, son herramientas indispensables en el mundo de la fotografía. Estas ofrecen una calidad de imagen excepcional, versatilidad y control manual que las hacen ideales para una amplia variedad de usuarios y momentos. Suelen ser bastante costosas, por eso aconsejamos que busques cámaras en oferta.

Cámaras para fotógrafos profesionales

Los fotógrafos profesionales son quienes más utilizan las cámaras de fotos profesionales, incluyendo los fotógrafos de eventos sociales como bodas, bautismos o cumpleaños, encargados de capturar momentos importantes, y que queden en el recuerdo de familias o amigos, permitiendo tener fotografías en alta calidad, independientemente de las condiciones del lugar donde se hayan tomado.

También, están los fotorreporteros o fotoperiodistas y fotógrafos documentales, quienes tienen la labor de registrar hechos de la realidad, eventos noticiosos y de documentar lo que sucede. La capacidad de cambiar lentes y ajustar manualmente la exposición es crucial para este tipo de fotografía.

Y, por otra parte, los fotógrafos de moda, o que realizan foto producto. Realizan campañas publicitarias, imágenes para revistas y para este tipo de rubro, la calidad de las imágenes debe ser excepcional.

Las cámaras profesionales también son útiles para quienes retratan paisajes y momentos de la naturaleza. Para ello necesitan contar con cámaras flexibles que les permitan ajustar rápidamente la configuración de sus lentes de acuerdo a las condiciones climáticas cambiantes.

Por último, encontramos a los fotógrafos de arquitectura o edificios, para quienes es útil una cámara que posea un lente gran angular y es sobresaliente controlar la iluminación y también la perspectiva, mostrando las propiedades de manera atractiva.

Cámaras para aficionados

Para quienes les gusta la fotografía, pero no se consideran profesionales, también son útiles este tipo de cámaras, a través de las cuales se pueden perfeccionar y aprender nuevas habilidades a la hora de tomar fotografías.

En este sentido, los amantes de la fotografía, por lo general, utilizan las cámaras para fotografiar viajes, tomar recuerdos de las aventuras y explorar lugares diversos, para realizar retratos de familiares o amigos y que sean de mejor calidad que las fotos que pueden sacar cámaras digitales o las de los teléfonos celulares.

Además de los fotógrafos profesionales, muchas otras profesiones hacen uso extensivo de cámaras de fotos, como los cineastas, debido a que son muy buenos dispositivos para grabar videos de alta calidad. Se utilizan para crear películas, documentales y contenidos en línea.

También lo hacen los diseñadores gráficos, para crear contenidos multimedia, para redes sociales, los arquitectos o ingenieros para registrar obras, realizar inspecciones, y los profesionales de la medicina y la ciencia para procedimientos médicos y para registrar documentación de investigaciones.

La oferta de cámaras profesionales son herramientas versátiles que van más allá de los fotógrafos tradicionales. Son utilizadas por una amplia gama de personas en diversos momentos y contextos, desde profesionales de la imagen hasta aficionados avanzados y usuarios en entornos profesionales.

Estas cámaras ofrecen un control manual excepcional y una calidad de imagen superior, lo que las convierte en una elección lógica para aquellos que buscan capturar momentos especiales con la mejor calidad posible, no dejes pasar el Cyber Wow Perú y compra esa cámara que hace tanto estás esperando.