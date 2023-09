Frente a Samoa, Los Pumas buscarán mejorar su actuación en el Mundial de Rugby

El ex Puma y asistente de Cheika, Felipe Contepomi, se refirió al encuentro que Los Pumas disputarán hoy, a las 12:45 horas, ante Samoa tras 12 días sin jugar por haber quedado libre luego de la derrota ante Inglaterra.

“Estamos confiados en que podemos hacer un buen partido. La clave es no pensar tanto en el resultado si no en cada acción, en el juego. Tenemos que mentalizarnos en poder jugar bien. Tenemos que imponer nuestra manera de jugar. Acordamos no pensar en tanto el resultado sino en el juego. Hay que poner la cabeza ahí, porque si jugamos bien de ahí nos vamos a acercar a los resultados que queremos", expresó.

Por otro lado, consignó El Tribuno, consultado sobre el rival, el jugador Matías Moroni indicó: "Hemos hablado con el grupo y creemos que no hay que cambiar nada de lo que estamos haciendo en cuanto a preparación, pero si ahora tenemos que plasmarlo dentro de la cancha. Juegues donde juegues va a haber presión, más en un mundial pero conocemos las fortalezas de Samoa, sabemos a lo que vamos a jugar mañana y estamos seguro de eso".

La formación de Los Pumas contra Samoa

Formación: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Eduardo Bello, 4- Guido Petti; 5- Matías Alemanno, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Juan Martín González; 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras; 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Matías Moroni, 14- Emiliano Boffelli; 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Agustín Creevy, 17- Mayco Vivas, 18- Francisco Gómez Kodela, 19- Pedro Rubiolo, 20- Rodrigo Bruni, 21- Tomas Cubelli, 22- Nicolás Sánchez, 23- Lucio Cinti.