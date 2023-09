Brutal agresión a un móvil de Crónica que mostraba el mal estado de la ruta donde murió Huguito Flores

El equipo de Crónica HD fue agredido brutalmente mientras hacía una cobertura periodística para mostrar el estado de la ruta 34 en Santiago del Estero, donde ocurrió el accidente que le costó la vida a Huguito Flores.

El periodista Marco Bustamante y el camarógrafo Rolando Bazán fueron víctimas de un hombre totalmente sacado que los atacó mientras hacían su trabajo. El cronista recibió una piña en la cara, mientras que Bazán fue golpeado salvajemente en el suelo. Además, el agresor rompió los equipos técnicos.

Al ver lo que estaba ocurriendo en vivo, el conductor del programa que estaba al aire de Crónica le dijo al movilero: "Salí de ahí, salí. Estamos tratando de mostrar lo que sucede en las rutas argentinas, que tiene que ver con lo que pasó con Huguito Flores. Lo que hacemos es mostrar lo que pasó en la ruta, estamos hablando de la vida o la muerte, tiene que ver con la negligencia. Sucedió una tragedia. Ese es el punto. Marco está haciendo un trabajo para mostrar que puede suceder en cualquier parte".

Según indicaron, el hombre que atacó al equipo del canal estaría relacionado a quien manejaba el camión que ocasionó el accidente del cantante de la movida tropical. Más tarde, esta misma persona se la agarró con el camarógrafo y, como no le bastó con lastimarlo, le destrozó su material de trabajo. "Andá a filmar a los chorros, yo soy un laburante, gil. ¿Me escuchaste? Yo soy un laburante, a mi no me vengan a molestar", gritaba el atacante, mientras Rolando Bazán estaba indefenso, tirado en el piso.