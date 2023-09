Dolor por la muerte del soldado salteño: "Era muy humilde, muy buena persona"

La muerte del joven oriundo de Tartagal entre las 4 víctimas del micro del Ejército desbarrancado en San Martín de los Andes nos hace revivir tragedias dentro de las fuerzas de nuestro país que se cobró la vida de jóvenes como lo fue el colectivo también siniestrado con gendarmes a bordo en lo que es el puente del Río Balboa y uno de los más relevante la desaparición del Ara San Juan.

En estos trágicos episodios conocemos siempre la historia de un joven que deja su provincia natal para formar parte de las filas de las distintas fuerzas militares de nuestro país. El desarraigo, sin duda es doloroso pero la necesidad de cumplir con algún objetivo es siempre el factor común como así también la juventud a flor de piel cuando deciden partir dejando todos sus afectos atrás.

Lalo, el papá de Juan Martín Román enfatizó sobre su hijo. "Era un muchacho humilde, muy buena persona, mañana a la tarde noche va estar llegando el cuerpo a Tartagal, quiero que sea velado y sepultado acá, por sus amigos, sus compañeros, su curso".

Recordó el momento en que se enteró de la triste noticia la cual aún no puede aceptar. "Mi hija me llamó a las 5 de la tarde, que la habían llamado de Buenos Aires a la madre, pero no le sabían dar ninguna información y después tipo 6 de la tarde me llaman de Buenos Aires confirmándome la noticia que mi hijo era uno de los fallecidos en el accidente que hubo del camión que se quedó sin freno en San Martín de los Andes, no lo puedo creer".

Por último, Lalo, agradeció a los que se preocuparon "Es una dura noticia, él era muy conocido acá en Tartagal, yo soy remisero y le agradezco a la gente que se preocupó en venir en darnos las condolencias" publicó Videotar Noticias.