Enfrentados por terrenos fiscales, un hombre golpeó y amenazó a dos mujeres

La falta de vivienda y la crisis económica en nuestro país son un combo perfecto para que muchos intenten o incluso se queden con terrenos fiscales a la fuerza, así de esta manera sin dudas se han conformado varios barrios hoy establecidos en nuestra ciudad y nuestra provincia.

Esta toma de terrenos por los denominados "okupas" genera muchos enfrentamientos sociales de los que vemos de afuera como entre ellos mismos.

Por estas horas, y valiéndose de la falta de capacidad económica para pagar un alquiler y responsabilizando al Estado por no brindarles una vivienda, es que tres familias decidieron instalarse con viviendas precarias a las orillas del río Arenales en lo que es la zona Oeste, B° Solís Pizarro y ahora enfrentan una disputa con un hombre que dice ser dueño de esos terrenos y que incluso ya tendría vendidos los que ellos tomaron.

Una mujer de las dos que tomaron los terrenos contó al 10 TV sobre lo sucedido. "No tenemos para habitar, no tenemos terreno, el gobierno no te da nada. El alquiler está muy caro, vinimos acá, más allá se está metiendo más gente han entrado a vivir tres familias y el señor que vive atrás tiene 4 terrenos y comercia con los terrenos".

La vecina denunció la situación. "Él usurpó esos terrenos, usurpó y no tienen papeles. Todo esto es fiscal, está a la orilla del río y él se adueña. Llenó de tierra para que nosotros no vivamos acá porque él quiere rellenar esto y venderlos, ya tiene los compradores y por eso nos quiere correr".

Aseguró que en el afán de correrlos del lugar los amenazó de prender fuego la choza. "Trajo ocho personas para que nos golpeen, nos amenazó de incendiar el rancho".

Otra de las vecinas relató que en la agresión el hombre la golpeó. "Vino muy agresivo, vino enojado porque esta mañana vinieron de un miedo y nos dijo ¿que permiso teníamos de grabar? Re agresivo vino molesto, me empujó y me dio una cachetada".

A las acusaciones sobre este hombre que las agredió y que también usurpa el lugar para comercializarlo sumaron el hecho de que posee otros terrenos y alquileres. "En la cancha de La Unión tiene terrenos", dijo.

Ante esta situación ya se denunció las agresiones del hombre pero la policía aún no tomó medidas si se tiene en cuenta la usurpación de ambas partes.