El traslado de los feriantes, en stand by: Esperan el "ok" de la justicia para avanzar con las obras

La situación de los feriantes del Parque San Martín es incierta desde hace ya tiempo. Lo que sucede es que el plazo para poder estar en el lugar ya se venció hace tiempo, sin embargo, luchan por seguir estando ahí y no aceptan otra propuesta de la municipalidad.

Hoy, en Radio CNN Salta 94.7 MHz, Susana Pontussi, interventora de Espacios Públicos del Gobierno de la Ciudad, explicó la situación. Dijo que, en un principio, en el año 2008, los trabajadores tenían un permiso por solamente 3 años, que se fue prorrogando.

“Ellos ya sabían que se les vencían el plazo en diciembre de 2022, pidieron una extensión y fue vetada inmediatamente por la intendenta Bettina Romero”, explicó.

“Todo el año pasado hemos trabajo en separar la paja del trigo y mostrar que las cosas no son como ellos lo plantean. Hay muchas irregularidades, hubo construcción de puestos, vendieron y compraron puestos y se desvirtuaron los rubros”, dijo.

Contó que han tenido 3 audiencias en donde ellos dejan en claro que no todos deberían trasladarse “porque hay gente que llegó hace muy poquito tiempo, otras que compraron y otras que están casi de okupa en estos puestos”.

"Han pedido una prórroga más, hasta el 15 de abril. Muchos presentaron la documentación solicitada, pero en muchos casos no tiene respaldo. No tienen actas, no tienen el pago de los tributos municipales”, sostuvo.

Informó que el abogado presentó un listado de 188 puesteros, de los que verificarán de nuevo “en respeto a los feriantes que, con mucho esfuerzo, han mantenido la titularidad, el rubro, han ido a trabajar todos los días, pagan los impuestos municipales”.

En este sentido dijo que al resto le vienen ofreciendo las herramientas que el Ejecutivo Municipal pone a disposición, como las más de 50 ferias barriales que tenemos en la Ciudad, aparte el Régimen Simplificado de Habilitaciones.

La idea entonces es que se trasladen a la playa de la Terminal de Ómnibus, y desde la Municipalidad de Salta ya les mostraron el proyecto. Pontussi sostiene que este será un paseo de compras mucho más luminoso, más ordenado, un espacio sombreado, con canteros, con puestos llamativos y todos iguales.

"Tenemos los planos hechos, y ya iniciamos los trámites administrativos, pero ¿Arranca o no arranca? La municipalidad espera el Ok de los puesteros para avanzar con las obras en la Terminal