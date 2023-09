Los Pumas sufrieron pero vencieron a Samoa y siguen vivos en el Mundial de rugby

Se nota. O por lo menos con el seleccionado: las palabras y la historia quedan fuera cuando se trata de este Mundial. Que la planificación, que pensar en el juego y no en el resultado, jugar bien... Pero desde que la cuenta regresiva llegó al cero, el equipo arrancó con un concierto de nervios y errores impropio de su historia, más parecido al debut. Por eso, lo rescatable, que es mucho y era necesario, es este triunfo 19-10 ante Samoa, que sigue dejando con vida a Los Pumas de cara a pensar en los cuartos.

Lo bueno, según consignó Olé, en Saint-Etienne, fue que enfrente no estuvo Inglaterra, sino Samoa, un equipo prolijo en las formaciones fijas pero limitado en ataque y con una tarde no muy agraciada de Leali'ifano, que si bien fue goleador del Mundial 2019 vistiendo la camiseta de Australia, con la azul de los isleños metió un penal y erro dos en el PT.

Los Pumas, agradecidos, porque hicieron todo lo posible para que su rival sumara más que esos tres porotitos. Inusual tantas pelotas perdidas en el contacto, o sea en el tackle rival. Tampoco los conductores, Bertranou y Santiago Carreras, estuvieron lúcidos, sobre todo el 9, que equivocó caminos y jugó como para que ya en el entretiempo entrara Cubelli por él. Otro que parecía sufrirla era Gallo, pilar izquierdo, que daba algunas ventajas en el scrum.

Pero, de nuevo, Samoa no es Inglaterra. Entonces, y por más que Los Pumas en los últimos 10 del PT le entregaron penales accesibles, y hasta en la última los de Pacífico buscaron el line, su impericia y un muy buen tacke de Kremer desactivaron la bomba.

Argentina sumó, ayudado por un golpe en el aire de Paia'aua a Santiago Carreras que mereció la amarilla a los 33 segundos. Entonces, con uno más, buscó, desprolijo y a veces hasta parecía que sin jugadas prestablecidas, pero al menos empujó. Y así, con un buen pasamanos de izquierda a derecha, sobre Boffelli para apoyar en un segundo movimiento cuando ya lo habían tackleado. El propio wing sumó un penal en la única jugada fuera de repertorio: un line rápido de Chocobares que generó la sorpresiva contra de Mallía.

El 13-3 a puro nervio mostraba que había existido una superioridad pero que no estaba el pescado vendido, para nada. Un dato para corroborarlo: los primeros 40 minutos se jugaron prácticamente en campo argentino, el 73%. Habla bien de la defensa nacional y mal del ataque rival.

Con la gente todavía volviendo del baño comenzó el ST, ya sin lluvia, pero lo mismo para Los Pumas sin cambios en los 15: en dos minutos perdieron dos pelotas en ataque.

Sin embargo, y cuando salía el sol, gracias a un buen tackle de Matera, hubo una recuperación y, tras un maul, se llegó casi al try. Pero hubo penal para meter tres porotos más, muy necesarios. Pero no, se decidió ir al line… en un partido de eliminación prácticamente. Y no una, dos veces. Resultado: penal en contra y todavía 13-3. Ay…

Como el libreto (no se entendió bien cuál era) no salía, había que hacer algo fuera de libreto (como aquel line rápido de Chocobares), y eso fue un kick de Matera (un forward) que capitalizó el potente Mateo Carreras (1,72 metro) para ganar una bola en ataque. Al cabo, llegó un nuevo penal que Santiago Carreras amagó a patear al line… Pero privó la cordura, Boffelli la pidió y llegó el 16-3. El rosarino tuvo otra, pero muy difícil desde mitad de cancha, y no entró. Estaba claro: al mal juego, buenas patadas eran necesarias, y que pasara el tiempo. El (rugby) champagne, para la noche.

Los últimos 15 depararon una nueva jugada del mejor argentino, Boffelli, esta vez no para marcar un try o sumar con el pie, sino para barrer justo cuando llegaba Tumua Manu al try. Samoa pudo haber hecho algo más, pero Luatua (ex All Black) y Fritz Lee dieron dos pases a nadie que reafirmaron la condición de equipo duro pero no tan peligroso con las manos.

Es mejor con los forwards, con los cuales armó un nuevo partido con el try de Malolo (de tanto percutir), el que le había apoyado dos a Chile, a los 76'. Los samoanos y franceses en el estadio, hervían por el 16-10.

Samoa estaba a tiro de try y triunfo, pero pero alivio de los argentinos, hubo un penal de mitad de cancha, del que se hizo cargo Sánchez (había entrado con Cubelli a los 65', por Santiago Carreras y Bertranou), y el tucumano la clavó a los 79' para dejar tranquilidad...

Dio la sensación de que una tarde de julio en Vélez o en Apia, terminaba hasta con punto bonus. Pero esto es un Mundial y se nota en Los Pumas, por cómo lo padecen. Tienen la oportunidad, desde ahora, de empezar a disfrutarlo.