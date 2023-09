Massa: "Si me toca presidir, habrá gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno"

Faltando un mes para las elecciones generales, el candidato presidencial de Unión por la Patria y actual ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que “si el 10 de diciembre me toca presidir la Argentina, habrá dirigentes de otras fuerzas políticas en nuestro gobierno”. Así lo manifestó en su discurso, al encabezar un acto junto a gobernadores del NOA y del NEA, algunos peronistas y otros pertenecientes de la UCR. Massa insistió en manifestar que en caso de ganar las elecciones convocará a una administración de unidad nacional con dirigentes de la oposición.

Estas fueron algunas de las palabras esbozadas por Massa, en un acto de firma de convenios con gobernadores del llamado Norte Grande. Participaron del encuentro, además de Massa y el gobernador salteño Gustavo Sáenz, los mandatarios: Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), y Oscar Herrera Ahuad (Misiones); del ala peronista. Además de los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes).

“Les pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos”, dejó en claro el candidato de UxP, Sergio Massa.

Además, anunció que incorporarán como una adenda a la presentación del presupuesto “la propuesta de los gobernadores de un mecanismo de coparticipación de parte del impuesto al cheque y parte del impuesto PAÍS para cuidar las cuentas de las provincias”.