Kosiner: "Milei es lo peor, cualquiera de las otras opciones es mucho mejor"

En la última entrega del programa televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de recibir a Pablo Kosiner, quien forma parte del directorio de YPF.

Primeramente, le consultamos con respecto al faltante de combustible: “No hay una falta de abastecimiento, hay una sobre demanda, entonces se está acomodando el stock. Pero puede haberse dado puntualmente a un hecho ocurrido al comienzo de esta semana, hubo un problema operativo en la terminal de Santiago Del Estero, que ya está resuelto, con lo cual no debería haber problemas, pero sí en el momento que se acrecienta mucho la demanda por ahí genera un desacomodamiento algunos días. Pero tiene que ver con una decisión, una política de precios de YPF de acompañar al consumidor no aumentando los niveles ni de la devaluación y de las otras empresas privadas”.

Acto seguido, le consultamos a nuestro invitado por la posible medida que tomaría Milei de privatizar YPF, si es que gana las elecciones. “Sería un gran error, no desde el punto de vista político sino económico. YPF, el Estado nacional y las provincias tienen el 51% las acciones de YPF y son las que han dado mayor nivel de rentabilidad en Argentina en los últimos 3 a 5 años. YPF no es una empresa del Estado, es lo primero que hay que tener en claro, no es Aerolíneas Argentinas. Es una Sociedad Anónima en donde el Estado tiene invertido capital por el 51% de esas acciones, es socio mayoritario. Con lo cual, a YPF no le pagan los sueldos de sus empleados el Estado, no recibe fondos del Presupuesto Nacional, no recibe subsidios".

"Le haría flaco favor Milei al Estado nacional como jefe de Estado si se desprende de las acciones que la gran mayoría de los accionistas no se quieren desprender y son las que más están cotizando. Además, creo que tiene un valor estratégico", opinó.

Seguidamente, dijo que Vaca Muerta, del cual todo el mundo habla, el 80% ó 90% de su desarrollo está impulsado, tanto en gas como en petróleo, por YPF. "El gasoducto que se ha construido, como estructura y como obra tiene razón de ser para poder exportar y llegar a otros lugares con la provisión de gas fundamentalmente que generan reservas para la Argentina".

En el marco de una expectativa de desarrollo a través del litio, la Argentina es una de las principales reservas de litio, pero está, en exploración y explotación, todavía debajo de Chile. "Hay mucho por desarrollar. Desprenderse de YPF es irracional. Hoy no le está costando a la Argentina porque es una sociedad Anónima que ha decidido invertir y esa inversión está dando réditos al país porque hoy vale 2 ó 3 veces más”.

La Argentina se está enfrentando a un juicio de lo que fue en su momento la recompra de YPF. "Ese es otro error intencional, la Argentina pagó el 100% de la deuda REPSOL, de 5 mil millones de dólares que se le pagó para que REPSOL renuncie a juicios. Este juicio es de un fondo norteamericano que compró derechos de juicio a un accionista minoritario que, amparándose en un estatuto de YPF del año 2012, pide una indemnización. No tiene nada que ver con REPSOL. El juicio no es a YPF, es al Estado nacional. Es totalmente irracional el monto que plantea la demanda, más allá de que el Estado pueda haber ganado mucho más que eso, desde el momento en que compró acciones. Eso es otra ecuación económica”.

Promediando el encuentro, aprovechamos la faceta política de nuestro entrevistado para consultarle acerca de su punto de vista con respecto al panorama de las próximas elecciones. “Ha cambiado el mapa, la gente ha decidido distribuir el poder más horizontalmente en la Argentina, consolidando una tendencia que ya venía desde los últimos gobiernos. El último gobierno con mayoría absoluta fue el segundo de Cristina y a partir de ahí, tanto Macri como Alberto Fernández tuvieron que gobernar con un sistema de minoría parlamentaria".

"La sociedad avisó al próximo presidente o presidenta, que va a tener que sentarse porque va a distribuir el poder de manera más horizontal, todavía. Lo de Milei es explicable desde el hartazgo de la sociedad, de dos fracasos de gobierno, por lo menos, de aquí hacia atrás".

Cristina no pudo imponer su candidato que era Scioli por una mala evaluación de la última etapa de su gobierno. Macri fracasa, no puede ser reelecto. Alberto fracasa más todavía, porque ni siquiera puede postularse. Ante esa situación, surge un emergente que uno hubiese esperado que sea desde otro lugar, una visión más de centro, pero salió por este lado.

Para Kosiner, Milei es lo peor que le puede pasar a Argentina. "Estoy totalmente convencido. Porque ya no lo mido por su plan económico, lo mido por sus valores. Una persona que no tiene ningún tapujo de decir que hay que recurrir a la compraventa de órganos…y todo eso está grabado; que dice que hay que eliminar la coparticipación, que existe una Argentina del norte y otra del sur: la del norte es inviable, la del centro y la del sur tienen las riquezas. Que cada provincia se las arregle como pueda. Ese criterio de falta de solidaridad y de convergencia, porque eso va a agrandar la brecha de desarrollo aún más. Dice que la situación de la inseguridad se resuelve con la libre portación de armas, en cualquier estado de Estados Unidos están buscando cómo retroceder ante esas medidas por la cantidad de matanzas que existen. Cualquiera de las otras opciones es mejor, aún con todas sus deficiencias”, fueron las duras palabras del político.

También opinó sobre las críticas del libertario al Papa. “Salta fue el distrito que más se volcó a Milei por la bronca. El otro día veía la movilización fabulosa de fe que hay en Salta, 700 mil personas. Ojalá que esa gente salga en defensa de su líder religioso, el papa Francisco, insultado por Milei. Es momento de tener cierta congruencia, si vamos a pregonar nuestra fe, la sociedad misma deberá encontrar su punto de equilibrio, sino después no nos quejemos”, agregó Kosiner.

Por último y para cerrar la entrevista, dio su pálpito con respecto a las elecciones de octubre próximo: “Creo que el 22 de octubre va a haber un escenario de ballotage. En medida que Milei pueda captar los votos de Bullrich, la segunda vuelta será entre Milei y Massa. Si Bullrich logra recuperar parte de ese voto que se le fue con Milei y Massa no puede pasar el techo que le plantea la gestión, puede haber otro escenario”, concluyó Pablo Kosiner en SinVueltas.