"Tutty" Amat defendió la producción del tabaco y criticó a Milei

Durante la jornada de ayer, el ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, Sergio Massa, visitó nuestra provincia, específicamente estuvo en la Ciudad de General Güemes, acompañado por otros funcionarios. Juntos firmaron un convenio y anunció nuevas medidas.

Allí estuvo presente Esteban Amat, presidente de la Cámara de Diputados de Salta, quien sostuvo que el nodo logístico que se inaugura es totalmente importante para los salteños, sobre todo para el sector el tabacalero que tiene más de 8000 estufas que no solo funcionan a gas, sino a electricidad y si no está, la producción se cae.

“Hay mucha producción hoy en día y con la minería hay muchísima demanda y si no tenemos la conexión que están haciendo, es imposible seguir creciendo”, añadió.

Importancia de la visita de Massa

Amat añadió que ayer quedó demostrada la importancia de que haya estado presente el ministro, con 8 gobernadores del norte grande donde están todos unidos sin distinción de partidos políticos, peleando para que el derrame no solo sea en Buenos Aires y en el centro del país, sino en el interior donde necesitamos rutas, autopistas, producción y nos cuesta llegar.

“Tenemos la salida que puede ser la pacifico, que todavía no se ha concretado y puede ser muy positivo”, añadió.

Milei y su anuncio de la quita de subsidio

En este punto, hizo un ejemplo práctico, donde sostuvo que el colectivo, que pagamos $70, sin subsidió saldría $1.000. Algo similar pasaría con el gas, la luz, y todo lo que está subsidiado “en beneficio de la gente”.

“No es que no tomemos nota de que la gente votó porque está cansada, inflación y no llega a fin de mes, hay que pelear contra la corrupción, poner controles en las obras, construcciones en todo el país. Con eso y con un Estado presente, nos sobra para salir adelante”, añadió.

“Lo más importante es que tanto del lado de Juntos por el Cambio, de Milei y de Massa, cuando ganen, tengan puntos fundamentales de los que no nos salgamos nunca para que el país crezca y no peleándonos año tras año para ver quien llega al poder y no cumplir con esa meta”, sostuvo y resumió a esos puntos en producción, federalismo y coparticipación asegurada para todas las provincias.

Principales reclamos de las provincias del norte grande

“Piden que la coparticipación sea pareja y equitativa, que podamos tener el mismo costo de flete contra Brasil que es nuestro principal competidor en tabaco”, empezó sobre el tema.

“Ellos no tienen retención, nosotros sí. Massa acaba de sacarla a las economías regionales y eso nos equipara un poco más al momento de vender”, añadió y sostuvo que el 80% de la producción tabacalera se exporta, y aquí nos queda el 20%.

Añadió que en ocasiones escuchar preguntar por qué no terminamos con el cigarrillo si es perjudicial para la salud, y la respuesta es “que es legal en el mundo y si nosotros lo prohibimos, va a entrar de Brasil, Estados Unidos o de cualquier lado y vamos a perder muchos puestos de trabajo”.

“Entran muchísimas divisas, entran impuestos a través de la producción tabacalera, muchísimos, y más de un millón de puestos de trabajos con 80.000 hectáreas. Hay que apostar a las producciones que dan trabajo y defenderlas”, finalizó sobre el tema.

Por último, vaticinó que el resultado de las próximas elecciones terminará en ballotage y va a ganar Massa.