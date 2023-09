River alcanzó su peor racha de la historia como visitante antes del Superclásico

Martín Demichelis viene de ser el último campeón del fútbol argentino, pero River muestra dos realidades diferentes en cada partido. Como local es una campaña envidiable pero de visitante sus números no son los mejores: ganó 1 de 14 encuentros. Tras el empate 1-1 con Banfield por la fecha 6 de la Copa de la Liga, el entrenador llegó a una marca negativa.

El peor récord de la historia del Millonario estaba en manos de Ramón Díaz, cuando su equipo llegó a 14 partidos sin ganar lejos del Monumental entre octubre de 2013 y abril de 2014. A ese número llegó Demichelis para colmo al club de Núñez se le viene el Superclásico ante Boca, en la Bombonera.

La mala racha de River fuera del Monumental

1-1 vs. Atlético Tucumán (Liga Profesional).

1-5 vs. Fluminense (Copa Libertadores).

1-2 vs. Talleres (Liga Profesional).

1-1 vs. Sporting Cristal (Copa Libertadores).

2-2 vs. Vélez (Liga Profesional).

4-1 vs. Banfield (Liga Profesional).

1-2 vs. Barracas Central (Liga Profesional).

0-0 vs. San Lorenzo (Liga Profesional).

0-1 vs. Talleres (Copa Argentina).

3-3 vs. Rosario Central (Liga Profesional).

1-2 vs. Inter de Porto Alegre (Copa Libertadores).

2-3 vs. Argentinos Juniors (Copa de la Liga).

0-1 vs. Vélez (Copa de la Liga).

1-1 vs. Banfield (Copa de la Liga).