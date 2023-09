Así lo manifestó el rector de la UPATECO y referente de Libres del Sur, Carlos Morello, en el programa Sin Vueltas de InformateSalta. Criticó la propuesta del candidato a presidente de Libertad Avanza de terminar con la educación pública y señaló que la única forma de ser libres es con el conocimiento.

“Si hay algo de lo que los argentinos estamos orgullosos es de la Educación Pública, el sistema educativo que ha permitido que en Argentina tengamos una clase media grande y potente que se ha ido construyendo a través del ascenso social de los hijos de los trabajadores que podían ir a la escuela. Terminar con la educación pública significa que este país no despega nunca más”, dijo.

Morello analizó que “la única forma de ser libre es con el conocimiento, si vos decís que querés que la población sea libre sin brindar educación desde el Estado, estas preparando ciudadanos que no solo no van a poder acceder a una mejor calidad de vida, vas a formar ciudadanos que no van a ser libres”.

Respecto a la propuesta de Milei de terminar con la obra pública, Morello consideró que no solo “se terminaría con un dinamizador de la economía sino que también hay que renunciar a que muchos barrios y muchas localidades tengan mejores condiciones de vida porque no va a ser rentable hacer obras ahí”.

Respecto a lo que pueda suceder en las elecciones presidenciales, el referente de Libres del Sur observó que 11 millones de argentinos no fueron a votar en la PASO, “muchos de ellos dicen que a partir de haber escuchado las propuestas de Milei van a ir a votar por otro candidato que no sea él”.

Sobre las recientes medidas económicas impulsadas por el Gobierno Nacional, Morello sostuvo que “las medidas de Massa responden a reclamos históricos que hemos reclamado desde los sectores progresistas. El salario no es ganancia, que los alimentos no tengan IVA también es un reclamo histórico. Me parecen muy buenas medidas, apuntan a una mejor calidad de vida. Con Massa tengo muchas diferencias, estuvimos en desacuerdo con muchas cosas, pero dadas estas circunstancias, es el mejor candidato posible”.