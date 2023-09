Hombre apuñalado: "Él fue detenido por una denuncia falsa de ella"

Luego de conocerse un terrible caso de violencia entre un hombre y una mujer en Tartagal se conocieron algunos detalles de la crisis que atravesaban.

Una hermana del hombre agredido el jueves pasado con un arma blanca en el interior de su vivienda en la ciudad norteña habló con el 10 TV y dijo: "Eran pareja de 4 años, convivían y el 29 de julio fue detenido por una denuncia falsa de ella, que le había pegado. En las cámaras se ve que hay una disputa pero no hay agresión".

Continuando en su relato, la mujer detalló que "estuvo detenido 40 días y tenía que firmar todos los miércoles. Le ponen la perimetral a ambos. Pero ella solía pasar por la casa, nunca se tomó cartas en el asunto. Este jueves él salió de trabajar, descarga camiones, se sentaron a tomar algo en la casa, ella ingresa y le dice que necesitan que hablen, ´él le dice que se retire y la chica que estaba con ella le pasa una punta y lo apuñala".

En cuanto al estado de salud de su hermano, la mujer dijo: "El médico nos dijo que tiene perforación de un pulmón, estuvo con oxigeno y ayer le sacaron y se lo volvieron a poner y se lo sacaron hoy. Le hicieron placas y le dijeron que sí podía caminar, moverse por si solo". Agregó que "hasta el fin de semana la mujer no fue detenida y hasta el momento no le tomaron ampliación de denuncia".

Levantar la denuncia por dinero

Insistiendo en el hecho de que la detención de su hermano en julio fue sobre una falsa denuncia contó: "Ella se aproxima a mi domicilio diciéndome que si yo le daba plata ella iba retirar la denuncia porque mi hermano nunca le había pegado. Me hace ver la foto de la denuncia y me dice si yo le daba plata para irse a Formosa, iba a levantar la denuncia. Ella se acercó a la comisaría y le dijeron que no".