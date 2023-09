Los detalles del anuncio de Sergio Massa: bono para desocupados, IFE y las novedades de Anses

El ministro de Economía y la directora de Anses anunciaron dos bonos de $47 mil para octubre y noviembre y que se cobrará un anticipo de Ganancias a "quienes ganaron con la devaluación del Fondo Monetario". "Pretendemos mantener el equilibrio en la cuenta pública, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad", afirmó el candidato de UxP. Cómo será la inscripción.

Con el claro objetivo de generar un impacto concreto en el bolsillo de los sectores que más lo necesitan, Sergio Massa y la directora de Anses, Fernanda Raverta, explicaron cómo será el refuerzo para los trabajadores no registrados o informales: se trata de un ingreso de 94 mil pesos, dividido en dos cuotas en octubre y noviembre de 47 mil pesos.

La titular de ANSES, Fernanda Raverta, explicó cómo será el mecanismo para solicitar el refuerzo de ingreso, destinados para trabajadores y trabajadoras informales. Según detalló, "a partir de mañana, desde las 14 horas, va a estar abierta la inscripción desde la página de anses, con clave de la seguridad social, con una cuenta bancaria a tu nombre, con una cbu. Si no la tenés, el banco la va a tramitar". Además, agregó: "De esta manera, a partir de las 14 horas y hasta las 22 horas, todos los días te vas a poder inscribir", sumó.

"Con este refuerzo vamos a llegar a todos los hombres y mujeres de la Argentina que tienen más de 18 años, menos de 64, que no están alcanzados por ninguna prestación o asistencia del estado, y que no tienen trabajo formal" Y cerró: "Por eso decimos que este es un refuerzo para aquellos que no se vieron alcanzados por ninguna medida que enumeramos recién"

CLAVES PARA LA INSCRIPCIÓN AL REFUERZO