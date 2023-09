Se agrava la salud de Milagro Sala: “Sufrió un edema generalizado”

El médico de Milagro Sala, el dirigente peronista Jorge Rachid, advirtió por AM750 por el empeoramiento repentino de la salud de la referente de la Tupac Amaru y denunció un nuevo episodio de persecución por parte de la Justicia y el Gobierno de Gerardo Morales.

“La situación viene siendo muy compleja desde hace nueve meses en el que pedimos el traslado a un centro de alta complejidad. En el medio sucedió la muerte del hijo, hace siete meses. Y hace poco más de dos meses, de su compañero y marido de toda la vida”, detalló Rachid sobre el fallecimiento de Raúl Noro.

Luego, entrevistado por AM750, denunció como en las cinco juntas médicas que se hicieron no les permitieron hablar ni se tomaron en cuenta los informes clínicos que hicieron sus médicos, incluso aquellos que habían sido autorizados por la Justicia.

Además, explicó que si bien el Hospital Italiano de La Plata se ofreció a operar a Sala y cuenta con todos los equipos necesarios para el trabajo, los tribunales que juzgan a la dirigente social no autorizaron la operación necesaria para tratar su cuadro.

En este contexto, explicó Rachid: “Pero ayer se desbarrancó todo con un edema generalizado. Porque tiene una obstrucción en el sistema venoso profundo en el miembro inferior izquierda”.

Esto se ve claramente en las fotos que subió el médico a sus redes sociales con permiso de la propia Milagro, donde se la ve muy deteriorada e hinchada. “Cuando vos tenés un edema en la cara, lo tenés en todo el cuerpo”, sostuvo.

A lo que añadió que al tener un retorno no apto para darle el intercambio de oxígeno, está siendo perjudicado el resto del organismo. “El edema que se ve en la cara, que puede no verse en el tórax, uno no sabe si puede suceder en los pulmones”, sostuvo.

Y agregó un riesgo inminente que hace urgente su traslado y tratamiento: “Tenemos el peligro del desprendimiento del trombo y que produzca una embolia pulmonar o cerebral. Estos son los peligros con los que vivimos permanentemente”.

La decisión de la Justicia

En este contexto, la Justicia hizo una nueva avanzada persecutoria y tomó una insólita decisión respecto al futuro de Milagro Sala.

“Ella se muestra firme durante el día y a la noche se derrumba. Tanto que anoche clamó porque la iban a llevar a Tribunales durante todo el día para un nuevo juicio que le ha abierto Morales”, comentó.

Y se lamentó: “Por eso tuve que hacer un certificado de impedimento de traslado a no ser que sea para un tratamiento. Y ahora el Tribunal está reunido en la casa de ella. El Tribunal determinó que el juicio se va a llevar a cabo en la casa”.

En este contexto, también por AM750, su psicólogo, Néstor Martearena, aseguró: “Están más preocupados por meterle una nueva condena a Milagro que por cuidar su salud mental y física. Que por trasladarla a Buenos Aires, donde la tendrían que haber operado hace varios meses”.