Escalofriantes detalles de la autopsia al cuerpo de Malena, la nena de 7 años asesinada

Todo General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, están horrorizados por el brutal crimen de Malena Agüero, la nena de 7 años que desapareció mientras jugaba en la pileta de su casa. Su cuerpo fue hallado dentro del ropero de su vecino, envuelto en sábanas.

Con el correr de las horas, se van conociendo más detalles. El sitio Todo Noticias, accedió al informe preliminar realizado por el Cuerpo Médico Forense, que arrojó resultados escalofriantes.

Según la autopsia, la menor fue golpeada, abusada sexualmente y luego asfixiada hasta la muerte.

El único detenido es Ariel Axel Díaz, un joven de 18 años que es vecino de la víctima. El sospechoso fue trasladado esta tarde a la UFI N°10 a cargo de la fiscal Gabriel Urrutia, donde será indagado.

La fiscal además ordenó que se busquen cabellos o muestras de ADN en el cadáver y en la ropa de la nena, para determinar si efectivamente Díaz es el responsable del crimen. Por eso, se hará un cotejo con las muestras que se le extrajeron al acusado. La funcionaria también llamó a declarar a varios testigos que podrían haber visto algo en las horas previas al asesinato.

La desaparición y el hallazgo del cuerpo de Malena

La tragedia ocurrió este miércoles en el barrio Pico Rojo, ubicada en la calle Ambato entre Acoyte y Aconcagua, de General Rodríguez. La mamá de la menor, Natalia Herrera, llamó al 911 para denunciar que su hija Malena había desaparecido de su vista, alrededor de las 14, mientras jugaba en una pileta de lona en el patio de su casa.

De inmediato tomó intervención en el caso la DDI de la zona, y se inició el operativo de búsqueda y fue de esa manera que uno de los primeros lugares a los que acudieron fue a lo de Díaz, que vive en la planta baja de la casa de dos pisos.

Sin embargo, ese primer procedimiento dio resultados negativos, por lo que la búsqueda continuó por todo el barrio, sin que tampoco se consiguiese avanzar para dar con el paradero de la menor.

Ante esta situación, los investigadores decidieron retornar al lugar donde la nena había sido vista por última vez, ya que los testimonios de los vecinos coincidían en que Malena no había sido vista saliendo de la vivienda. Fue así que volvieron a revisar el domicilio de Díaz y allí encontraron el cuerpo de la chica en un ropero, envuelto entre sábanas.

La madre de Malena relató cómo fueron los últimos minutos con vida de su nena y pidió justicia por el crimen. La mujer contó que su hija estaba jugando en la pileta cuando le dijo que se iba a cambiar para "ir a hablar con la nena del otro lado". Natalia le dio permiso y se despreocupó, hasta que luego de un tiempo no la escucho más.

"Pasó un rato y no escuchaba nada. Bajé y gritaba ’Male, Male’, pero no contestaba. Golpeé la puerta y digo ’Ariel, ¿no está mi hija? ¿La viste?’ Y me dijo que no, que él se estaba bañando", recordó.

Natalia contó que salió a buscarla por todo el barrio de General Rodríguez junto a los policías, pero luego de varias horas regresaron a su casa y los efectivos consultaron quién vivía en la casa de al lado.

Fue entonces que ocurrió un escalofriante hallazgo: "Les dije que en esa casa vivía la dueña que me alquila a mí, pero que estaba solo el hijo. Golpearon la puerta y le dijeron ’señor, vamos a pasar’ y él dijo que no", relató.

La mamá de Malena contó que apenas unos segundos después los policías encontraron el cuerpo de su hija envuelto en sábanas en el ropero del presunto asesino.