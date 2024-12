Cruces en el gobierno nacional por el gendarme secuestrado en Venezuela

Victoria Villarruel se refirió este jueves por primera vez a la situación del gendarme secuestrado en Venezuela y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por habilitarlo a viajar al país vecino que se encuentra bajo el régimen de Nicolás Maduro.

La postura de la Vicepresidente fue expresada a través de sus redes sociales, donde respondió a la pregunta de un usuario que le consultó su opinión sobre el caso de Nahuel Gallo, detenido desde el pasado 8 de diciembre.

“Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar. Slds”, contestó contundente.

En su respuesta, Villarruel deslizó una crítica contra Bullrich, la encargada de la cartera, a quien en su posteo le adjudicó la responsabilidad de que el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina esté privado de su libertad desde hace más de 10 días.

El mensaje de la vice contra una de las ministras más cercanas al Presidente ocurre también en un contexto donde su vínculo con Javier Milei continúa distante. La tensión y los reproches del mandatario para con su compañera de fórmula los mantienen distanciados desde hace meses.

Patricia Bullrich no se guardó nada y apuntó contra la vicepresidenta en una publicación en X (Ex Twitter), "resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político".

"Es claro que usted habla con total desconocimiento de los canales y mecanismos administrativos que rigen en el marco de la Gendarmería Nacional. La autorización de viajes se otorga a través de la Dirección de Personal. Por eso le solicito que antes de emitir declaraciones, la próxima vez se informe".

Sra. Vicepresidente:



Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.



Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 19, 2024

Sobre el secuestro de Gallo en Venezuela, Milei se había expresado en los últimos días durante un acto público en el que tildó al líder chavista de “dictador criminal” y dijo que desde su Gobierno trabajan para la liberación del oficial.