Según un medio colombiano, Maduro planea un intercambio de refugiados por Milagro Sala

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ofreció permitir la salida de los opositores asilados en la embajada argentina en Caracas, a cambio de la liberación de Milagro Sala, según informó este jueves la corresponsal del diario El Tiempo de Colombia en Venezuela.

Según informó el medio colombiano, la versión fue ratificada por el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, quien contó que la dictadura de Maduro solicitó formalmente un trámite para la liberación de ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, actualmente detenido en Guayaquil, y “una persona muy cercana al Gobierno de Venezuela presa en Argentina”.

Tras esta revelación, El Tiempo pudo confirmar que se trata de Milagro Sala. “Es una de las personas vinculadas al chavismo”, agregaron las fuentes consultadas por el medio colombiano.

Esta semana el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, uno de los jerarcas del régimen, había vuelto a expresar su simpatía por la dirigente social detenida en Jujuy por hechos de corrupción. “Me hubiese encantado visitarla, es una luchadora”, dijo Cabello durante una transmisión de VTV, la televisión estatal venezolana. Se trata de la última de una serie de manifestaciones de defensa que ha realizado el régimen venezolano reclamando la liberación de Sala.

En 2021, el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, había expresado la misma postura. “Yo sé que Milagro Sala no se arrepiente de haber vivido lo que ha vivido, y estoy seguro de que tú estás orgullosa de haber vivido lo que has vivido, a pesar de la dificultad. Porque eres luz, eres faro, que ilumina el camino a seguir y eso es un valor que, de verdad, es incuantificable. Digna hija de San Martín, de Bolívar, de Perón, de Chávez, de Néstor, y hermana de Cristina, de Nicolás, de Evo, de Rafael, de Lula y de tantos líderes de nuestra América que están en esa misma lucha”, dijo en aquella oportunidad Arreaza.

Ese día, Arreaza y Milagro Sala se habían comunicado en una transmisión vía streaming, con motivo del 5to año en que la dirigente social jujeña atravesaba privada de la libertad.

El funcionario venezolano dijo en esa oportunidad que Maduro aspira a visitar a Sala. “Ojalá que él pueda ir, por qué no pronto, a San Salvador de Jujuy a darle un abrazo a Milagro. Pero no en tu casa porque estés en detención, sino en las calles construyendo las viviendas, batiendo el cemento, pegando los bloques, construyendo escuelas”, dijo Arreaza. Eran épocas de gestión del peronismo con el presidente Alberto Fernández, pero la visita no se concretó.

La líder de la organización Tupac Amaru permanece presa, en prisión domiciliaria, en su casa de la provincia de Jujuy. Allí, la Justicia la encontró culpable de fraude a la administración pública en el manejo de fondos para la construcción de viviendas y le impuso una pena de 13 años de prisión, que actualmente purga.