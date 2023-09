Una fallida derivación desde Orán evidenció la falta de camas para terapia intensiva en Salta

En las últimas horas trascendió el reclamo de la familia un paciente internado en el hospital San Vicente de Paul, de la ciudad de Orán, requiriendo que lo deriven hacia la ciudad de Salta para una mejor atención, con una mujer encadenada a un poste para que procedan con su demanda, junto a reclamos por malas atenciones.

Al respecto de esta protesta que lleva un par de día el doctor Iván Soria, gerente del nosocomio oranense, dialogó con Multivisión Federal donde señaló cuál es el estado del paciente, afirmando que hicieron los trámites para derivarlo pero no habría camas en el hospital San Bernardo para recibirlo, además que el PAMI no autoriza la derivación al no tener criterio para esta acción.

“Este paciente es un hombre de 70 años, diabético, ingresó al hospital con un diagnóstico de lumbalgia severa, dificultad para desplazarse e infección urinaria”, detalló Soria sumando que, tras unos estudios, el sábado debió ser intervenido, complicándose posteriormente su estado debido a una patología evolucionada a nivel intestinal, se le abre la sutura y por las condiciones que presentaba se tuvo que reintervenir.

A esto sumó que el lunes el paciente estaba lúdico y orientado, con oxígeno pero no intubado, con dificultad para mover las piernas, y con una neumonía aparentemente intrahospitalaria. Fue cuando la familia comenzó a pedir la derivación a Salta, pedido que desde el nosocomio empezaron a hacer los trámites para la tranquilidad de los parientes.

“El paciente no tiene criterio de derivación pero, viendo la angustia de la familia, tratamos de coordinar la derivación; sin embargo en el hospital San Bernardo no tienen cama en UTI (terapia intensiva) para recibirlo al paciente”, aseveró Soria sumando que le paciente “tiene PAMI, y PAMI no autoriza la derivación porque no tiene criterio” para la misma.

Por último, Soria dijo que hicieron todo lo posible para hacer el traslado, sin poder proceder al no haber camas. También que “el mismo tratamiento de aquí se lo van a hacer en cualquier parte, es por protocolo”, subrayó.

“Movilizamos todo para tratar de conseguirle una cama, pero no hay cama en el centro de referencia”