"Fifi" Palacios, la artista salteña que no deja de triunfar, conocé su miniálbum

Fifi Palacios, una joven cantante y compositora salteña, presentó su primer EP musical (mini álbum) titulado “DESAMOR”, que cuenta con 4 singles: “Replay”, que ya está disponible con su videoclip en YouTube, “Bandido”, “Desamor” y “Vacío (ft. Juan Portella)”.

Visitó a InformateSalta y contó que está muy contenta con este nuevo proyecto que preparó durante años. “En este encontrarán reggaetón triste, letras de canciones basadas en relaciones que no funcionaron”, agregó.

Contó que como artista se inspira en cosas que les van pasando, así como también en historias de alguien más y le agrega sus propios condimentos para darle finalmente una forma.

“Replay, una de las canciones del EP, me surgió en la ducha, me estaba bañando, estaba con el corazón roto y surgió. Después se la mandé al productor y le fuimos dando forma”, dijo.

Hace ya varios años que comenzó su camino como cantante, primero siendo parte de un dúo con el que hacían covers, luego presentó su primer corte solista en el 2021 con el lanzamiento de su canción BOBO.

“La vida misma me fue formando como artista, fui probando varias cosas y me di cuenta que me sentía más cómoda haciendo música más urbana, pop, aunque no estoy cerrada a ningún género…”, contó.

Las 4 son canciones de este nuevo álbum es género urbano & pop y ya están disponibles en Spotify, Youtube e Instagram.

Además, Fifi ¡será parte del show de María Becerra! El día 20 de octubre, cantará en vivo los temas de este álbum antes de que “La nena de Argentina” suba al escenario a hacer lo suyo. Estará entonces como artista support del show de la artista internacional.