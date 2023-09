Con un perfil falso, alquilaron la casa de un albañil y estafaron a la gente

Las estafas siguen a la orden del día, hoy nos toca contar la historia de Normando "Tula" Condorí quien está atrincherado en su casa hace varios días porque estafadores ofrecen la propiedad en alquiler a través de redes sociales.

El "Tula" es un conocido albañil de barrio Bella Vista de R° de Lerma y desde hace un tiempo descubrió que estaban usando su casa para "estafar", cuando llegaron al menos cinco personas en un periodo de tres días aduciendo que debían encontrarse con el supuesto "corredor inmobiliario" para entregarle dinero adelantado del alquiler que le ofrecieron

El engaño es básico y a la vez muy convincente. Utilizaron un fotograma de Google Earth con el frente de la vivienda, además le sumaron fotos del interior del inmueble que no son las originales, y la ofrecían en alquiler a $80 mil, previo depósito de un importe que le asegura un turno para realizar el trámite del alquiler lo antes posible.

El audio del estafador aseguraba que "se aceptan mascotas y niños", y la vivienda podría ser vista de la vereda porque "el ocupante actual dejará el lunes la vivienda". El referido ocupante actual es nada más y nada menos que "Tula" Condorí, el verdadero propietario de la vivienda de calle San Lorenzo del barrio Bella Vista.

Agregó que "Hace poco unas personas se acercaron a mi domicilio y afirmaron haber hecho un depósito de 15 mil pesos como parte de pago del alquiler, pensando que yo era un inquilino que tenía que dejar la vivienda. Esto me pareció muy extraño, ya que esta es mi casa y no tenía conocimiento de ninguna transacción. Me hicieron escuchar audios de un hombre que ofrecía mi vivienda", contó Normando "Tula" Condorí en diálogo con El Tribuno.

En la vereda

El vecino está muy preocupado, ya que se encuentra en una situación engorrosa porque aparecen interesados en alquilar su vivienda, pero todo es una maniobra fraudulenta. "Los convocan a la vereda de mi domicilio para que entreguen dinero adelantado. Parece que ya cayeron varios. Pero hay otros que no me creen que soy el dueño y siguen mirando la vivienda desde afuera".

Con el argumento de que "el que está ocupando la vivienda ya se está por ir", muchos interesados descreen a Condorí. El perfil de Facebook está a nombre de una tal "Valeria Guzmán", y el contacto es 3436109227. En este número un sujeto da indicaciones y responde a las consultas de los interesados. El hombre presentó la denuncia en la sede policial de Rosario de Lerma, la comisaria N° 14, como así también una de las víctimas que depositó dinero al estafador.

En otras zonas del Valle de Lerma

Según el denunciante, los estafadores de su vivienda no están operando solo en Rosario de Lerma. "Averigüé que estos estafadores están haciendo lo mismo en Quijano y El Carril. Uno se encarga de los audios y otro llega a los domicilios a cobrar a los interesados que caen en el engaño. A cualquier persona le puede pasar lo que me pasó a mí".

"Tula", el damnificado por la estafa, asegura que son numerosos los perjudicados. Afirma que "no se van a meter porque sí; es mi casa. Me maté trabajando en Buenos Aires", expresó.