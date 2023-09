Voucher educativos: la opinión de los alumnos de la UNSa

El candidato a presidente Javier Milei, entre sus propuestas, habla de establecer una especie de “voucher educativos”, iniciativa que fue criticada por muchos sectores. Pero ¿Qué opinan los estudiantes de la Universidad Nacional de Salta al respecto?

En diálogo con InformateSalta, una de las alumnas consideró que es una forma de privatizar la educación. “Milei a mí no me cae bien, me parece un fascista. Creo que no me gusta ninguna propuesta. Además, ahora se retractó con toda su economía, dice que es a largo plazo y es como contradictorio su propuesta, pero a mí no me gusta”, dijo.

Por su parte, un estudiante indicó que se trata de algo comprensible. “Ya que como dice el, hace que los profesores compitan entre ellos para mejorar la educación que brindan a los alumnos. Estoy a favor dentro de eso, porque muchas veces en escuelas públicas, que no son tan conocidas, que no deberían tener un apoyo financiero tan grande como el que tienen, mientras que hay otras escuelas que son públicas, son bastante concurridas y por esa razón no dan abasto ni dan una buena enseñanza como debería. Por esa propuesta si le daría mi voto”, expresó.

Y otra joven opinó que la propuesta es buena, aunque descree que se vaya a llevar a cabo por la situación del país. “Tengo un conflicto igual, porque estoy muy a favor de la universidad pública, así que no lo votaría”, manifestó.

Distinción al Papa Francisco

A partir del pedido de estudiantes, la UNSa distingue al Papa Francisco - Jorge Bergoglio con el título de "Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Salta", por sus innumerables acciones comunitarias y sociales desarrolladas, buscando activamente promover un mundo más justo, pacífico e inclusivo.

Hoy en la décimatercera sesión ordinaria del Consejo Superior, se dio tratamiento y aprobó el Expediente del Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales (CUECNa), las Agrupaciones Estudiantiles Asociación Natural y Juventud por los Valores, quienes solicitaron se distinga al Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, con el título de DOCTOR HONORTS CAUSA de la Universidad Nacional de Salta.

Conforme lo establece el artículo 104, inc. 10 del Estatuto de esta Universidad, son atribuciones del Consejo Superior: "Otorgar, por el voto de /os dos tercios del total de sus miembros, el título de "Doctor Honoris Causa" a aquellas personalidades de sobresaliente trayectoria en el país o en el mundo cuyo aporte sea significativo".

Entre algunos de los considerandos de la Resolución aprobada en el día de hoy se consigna que: “el Sumo Pontífice reflexiona sobre la figura de la Universidad, resaltando que la misma "no existe para preservarse como institución, sino para responder con valentía a los desafíos del presente y del futuro. La auto preservación es una tentación, es un reflejo condicionado del miedo. Si las semillas se preservaran a sí mismas, desperdiciarían completamente su potencia generadora y nos condenarían al hambre; si los inviernos se preservaran a sí mismos, no existiría la maravilla de la primavera". Es menester acoger el conocimiento como una responsabilidad y no como un privilegio. "El título de estudio no puede ser visto sólo como una licencia para construir el bienestar personal, sino como un mandato para dedicarse a una sociedad más justa, inclusiva y desarrollada. Destaca a los estudiantes universitarios como "peregrinos del saber, preguntando finalmente: "¿qué quisieran ver realizado en el mundo? ¿Qué cambios, qué transformación? ¿Y de qué manera la universidad puede contribuir a esto?".