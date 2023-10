Biella: “Por votar a un candidato a Presidente, muchos meten a gente que no quieren”

El candidato a diputado Nacional, Felipe Biella, del bloque Salta Independiente, estuvo presente en el programa “Sin Vueltas”, donde realizó un balance de la política actual de cara a las próximas elecciones del 22 de octubre.

Primero, agradeció a los miles de salteños que lo acompañaron y permitieron que Salta Independiente sea una la única lista 100% que esté en el cuarto oscuro. “Serán 6 boletas y la única salteña y corta, es la nuestra”, dijo.

Hace algunos días, empezó a circular un concurso impulsado por su espacio. Bajo el nombre “Cortá por Salta”, en el que invita a todos los salteños y salteñas a realizar un video que dure hasta 30 segundos resaltando la importancia de ir a votar, cómo funciona y para qué sirve el corte de boleta.

Sobre esto, dijo que se les ocurrió luego de un trabajo de campo en el que se dieron con que el 95% no sabe que puede votar por categoría, es decir, cortar boleta para elegir a sus candidatos. “La gente cree que tiene que meter el voto completo y por querer votar a un candidato a presidente, mete a gente que no quiere”, especificó.

Recordó que, durante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias del pasado mes de agosto, más de 400 mil salteños no fueron a votar, y 9 de cada 10, no saben quienes son sus legisladores nacionales, no saben la cantidad.

“Este concurso impulsa la formación cívica, la participación ciudadana, la cultura democrática, reparte más de 1 millón de pesos”, aseguró.

Por otro lado, añadió que el compromiso de Salta Independiente es trabajar por Salta, independientemente de quien sea que llegue a la presidencia. Destacó que acompañan todas las propuestas que beneficien a la Argentina, al país, que estabilice la economía, que genere empleo, medidas que tengan que ver con la producción, “pero por, sobre todo, vamos a defender a Salta. No vamos a votar jamás alguno que la perjudique”.

En términos económicos, opinó que “aunque parezca diferente, lo que propone Milei y Juntos por el Cambio, por lo menos los dos primeros años, son primos hermanos porque uno habla de la dolarización, pero en el medio una bimonetización, y en Juntos por el Cambio proponen una bimonetación”.

“La gente adhiere a esto porque lo que queremos todos los argentinos es tener una moneda con la que se pueda ahorrar, programar, planificar y sea recibida en otros países”, aseveró y destacó que “en un año hay 2.400 millones de pobres nuevos”.

“También la gente adhiere a cortar con todo el gasto publico innecesario. Hay cantidad de espacios que hoy son ocupados innecesariamente, presupuestos innecesarios, corrupción, y demás. Hay que tener equilibro”, dijo.

Sobre educación, resaltó que cree en la universidad pública como profesor, porque genera oportunidades. “Sin dudas hay que mejorarla, seguro, y en eso tenemos muchas propuestas desde nuestro espacio”, añadió.

“Ya le gente eligió a su candidato a presidente, quiere un cambio, quiere mejorar y terminar con la inflación, y nosotros somos parte de esto, pero con la diferencia de luchar por Salta. Votá al candidato a presidente que queras, pero votá por Salta”, añadió.

Para finalizar, especuló que "si esto sigue así, es decir, todos contra Milei, logrando que se conozcan más sus propuestas y visibilizarlo más, podría ganar en primera vuelta".