Felipe Biella sostuvo que planean "trabajar por Salta y para defender a los salteños"

El candidato a diputado nacional, Felipe Biella, de Salta Independiente estuvo presente en Informate en la Noche. El ciclo televisivo transmitido por la pantalla de MultivisiónFederal y producido por InformateSalta se enfocó en las propuestas que busca llevar al Congreso.

En este sentido, y ante la consulta de los periodistas Noelia Pandolfi y Sebastián Quinteros, Biella enfatizó en que: "Finalizadas las PASO hicimos un estudio de campo, y el 95% de los salteños no sabe que puede cortar boleta o no sabe como hacerlo", además, "400.000 salteños no fueron a votar y 9 de cada 10 no saben quienes son sus legisladores".

Es por esto que "decidimos hacer un concurso que se llama Cortá por Salta, que reparte más de un millón de pesos en premios y es muy fácil participar".

"Se debe hacer un video de 30 segundos o menos donde se destaque la importancia de participar y de cortar boleta para acabar con las listas sabanas. Nos tenes que arrobar e inmediatamente estas participando", explicó.

Respecto al armado electoral, comentó que en Salta Independiente "somos una boleta 100% salteña que busca trabajar para defender Salta. Este desafío de poder sortear las PASO nos llena de satisfacción, le queremos agradecer a todos".

"Nosotros vamos a trabajar por Salta y para defender a los salteños independientemente de quien sea el presidente", sentenció.