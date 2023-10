Reiteran que vecinos del departamento San Martín no consuman el agua de la red

En vista del arribo de la temporada estival y a fin de articular acciones, en las últimas horas los integrantes del Comité de Emergencia Hídrica Provincial realizaron una nueva reunión para abordar la problemática del agua potable en el departamento San Martín que se abastecen del sistema Itiyuro, disponiendo medidas inmediatas para asistir a la población.

En ese contexto el titular del Comité, Carlos Saravia, estuvo dialogando con El Once TV donde ahondó más en las medidas definidas, resaltando sobre todo en la concientización a la sociedad que el agua de la red no debe ser consumida por tanto debe ser usada para actividades sanitarias domésticas solamente.

“Por las concentraciones de algas y cianobacterias, es un agua que no tiene calidad, por es la empresa (Aguas del Norte) ha informado a la ciudadanía que el agua es de uso sanitario únicamente”, espetó Saravia quien señaló que para contrarestar esto hay una importante logística desplegada para asistir a la gente con el recurso.

“Al día de hoy hay un trabajo con 40 camiones distribuidos en los municipios de Aguaray, Tartagal, General Mosconi y demás localidades intermedias”, comentó Saravia sobre el abastecimiento a sus habitantes, señalando que Asuntos Indígenas asiste a las comunidades cercanas. Aquí mencionó la logística para que Educación garantice el agua en escuelas, Seguridad en las dependencias policiales y Salud en hospitales o centros sanitarios.

Como si fuera poco hay gestiones para que empresarios y el sector privado puedan aportar camiones cisternas de gran porte para hacer trasvase del agua. “Tenemos la ayuda de los municipios y la Secretaría del Interior los va a asistir para contratar camiones”, mencionó Saravia.

“Hay que hacer uso racional del agua y que no haya especulación comercial con el precio de los bidones, que la gente no pague más de lo que debe por algo que es de naturaleza esencial”

Por último el titular del Comité dijo que hay un relevamiento para corroborar casos de enfermedades gastrointestinales o de aquellas que pudieran surgir por la ingesta errónea del líquido sin calidad. “Esta agua que ingresa no es apta para consumo, que la gente la use solamente para actividad sanitaria doméstica, que los chicos no consuman el agua que llega desde las redes”, solicitó.